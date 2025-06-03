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03/06/2025

爆煲疑雲 | FOCUS | 從永坤黃金暴雷，看新世界平衡術

#永坤黃金 #新世界 #暴雷 #龐氏騙局 #鼎益豐 #高收益投資計劃 #黃金投資 #中植集團
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　　又是暴雷，這一次輪到「十年老店」浙江永坤黃金。相比北京系中植集團的「十壺九蓋」、深圳系鼎益豐的「禪易投資」，江浙系永坤主打的黃金銷售／托管／回購業務，看起來更似「真金不怕火煉」。不過，有錢人慘遭殺豬盤的劇情再度上演，最終仍離不開「資金池＋高收益＋信息不對稱」的龐氏騙局邏輯。

 

「存金生息」年化收益高達9%

 

　　你貪他的利息，他圖你的本金——在人性的弱點之下，相同的騙案似乎永遠生生不息。不過，這一次，擁有眾多擺滿實物（最新被揭為黃銅鍍金）的線下門店、頭頂眾多官方色彩濃厚的榮譽頭銜的永坤，大龍鳳的「誠意」遠超過往的隋廣義、金融茶、中融信託之流。

 

永坤以黃金投資的高穩定性和保值性為賣點，以線下實體店為背書，向投資者兜售「預購黃金」。

 

　　簡而言之，公司以黃金投資的高穩定性和保值性為賣點，以線下實體店為背書，向投資者兜售「預購黃金」，並以「家中存放黃金不安全」及高達9%年化回報，吸引他們「存金生息」、「保本炒金」。由於投入的預購金愈多，年化回報率愈高，前期成功收息的投資者不斷追加本金。而永坤網店、小程序、視頻號等通過積分獎勵、佣金返還等，吸引熟人間兜售。

 

十年磨一騙，投資者信息極不對稱

 

　　許多投資者自始至終未持有過實物黃金，卻因不斷擴大的資金池所提供的高息，最終成就永坤的「十年磨一騙」。

 

　　跟此異曲同工的，要數同樣十年才暴雷的湖南夕陽紅養老公寓案。2005年，該民辦養老機構項目通過選址湖南衡陽，以收取入住保證金的方式，兜售「不入住可享補貼（年利率最高14%）＋5年後取回本金」，吸引大量長者投資該公寓（金額高達28億元），直到2019年才東窗事發。

 

　　此外，去年坍塌的中植帝國，旗下核心融資平台中融信託，信託產品參考年化報酬率亦高逾8%；而鼎益豐早前的旗下理財產品標榜的年化收益率更高達20%起。

 

再融資列優先，需平衡信譽、成本

 

　　以上種種，無不應了銀保監前主席郭樹清的警示：「收益率超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。」

 

新世界延遲四項永續債派息，所涉利息19億港元，雖未構成違約，但因此衍生票息重新定價。

 

　　聯想最新宣布延遲4項永續債派息的新世界(00017)，所涉利息19億港元，雖未構成違約，但因此衍生的票息重新定價高至9%至10%，似乎亦觸及上述紅線。好消息是，新世界似正優先尋求為其875億港元貸款進行再融資，並因抵押品充足、避免打開「潘多拉盒子」等因素獲多間銀行力挺，暫時無虞。

 

　　硬幣的另一面是，儘管年初至今內地、本港物業銷售進度理想，其中啟德柏蔚森、北角皇都、黃竹坑滶晨套現近百億港元，但樓價疲軟加上位於機場航天城的「11 Skies」項目據報出租率僅四成，未來如何平衡現金流、利潤率、借新還舊成本和信譽，無疑仍挑戰重重。

 

撰文：金子安

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