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05/06/2025

年青一代新興職場觀念：微退休，短暫休息叉電再覓新挑戰

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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

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    本欄每周四更新

　　新世代年青人職場文化每日不斷在變，繼「安靜辭職」同「自我飛行模式」後，近年美國等地年青人更興起「微退休」嘅新觀念。努力工作、升職加薪、儲錢退休等傳統打工觀念對新世代年青人已不合時宜，愈來愈多人當遇到沉重工作壓力時，反而選擇提早「退休」，做自己想做嘅事、重拾人生後先回歸職場打拼。

 

　　微退休意思係打工仔喺工作數年後選擇作短暫退休，微退休幾個月或幾年不等，利用呢段時間休息或重新探索生活。數據調查指，大多微退休人士年齡介乎25至40歲之間。呢個年齡層正處於職場生涯初期／中期，亦係工作壓力最大嘅一群。雖然正處於職場發展嘅高速期，但毋懼放棄一切進升機會。佢哋希望藉著短暫退休可以重新叉電，同時了解自己再覓職場新方向。但因為微退休期間可作多項兼職工作，呢個彈性令年青人更願意嘗試微退休嘅生活。

 

　　微退休之所以漸漸盛行，除咗因為現今工作壓力愈來愈大、收入不成正比，令不少打工仔希望可以作短暫休息。其次主要係近年世界變得太快，打工仔難以為職場生涯作長遠計劃。就算今天你不斷進修裝備自己，但明天你嘅技能可能已被AI 所取代，你嘅職業／職位亦可能因而變得愈來愈唔重要，令佢地不足為慮放棄現有經驗同職位。同時間，AI 產出好多新類型工作同賺錢方法，就算生活喺唔同地方、冇固定職業都能有穩定收，唔一定再依靠傳統工作升職加薪去累積財富。另一方面，愈來愈多年青人選擇不婚不育亦係重要原因。不婚不育追求個人自由嘅觀念同微退休同出一轍，而不育更能大大減低心理壓力同經濟負擔，令佢哋更毫無顧慮地選擇微退休。

 

　　其實微退休／安靜辭職等熱潮只會不斷持續，其他年齡層打工仔未來亦會參與，而愈能幹嘅員工愈大機會選擇微退休，企業要留人才就需作出相應策略。如筆者多年前提出嘅「共享員工」返工方式，或給予員工更彈性工作時間同地點，同時可參考外國部分大企業將公司架構扁平化，將工作責任同內容更人性化地重新調配，令公司變得更靈活、更合適遙距工作等等，以迎接新一代工作環境。

 

　　現今工作模式同環境等等不斷在變，而AI出現後更產生好多新工種。微退休並不是90後、00後嘅專利，企業需要積極應對先能提升工作效率同時增強員工忠誠度，令工作生態與時並進。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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