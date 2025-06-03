飲食著數︱大快活聯乘綿香沙嗲牛肉公仔麵$32及美食推介；美心6月5日長者晚市7折

沙嗲牛肉公仔麵絕對係香港代表美食，精粹在於沙嗲醬！最近，大快活與香港老字號醬料品牌「綿香」攜手合作，全線分店推出一系列以「綿香」招牌沙嗲醬烹調的美食。即日至6 月9日，你更可以試食價$32一試沙嗲牛肉公仔麵，手機APP亦大派100份沙嗲牛肉公仔麵 電子券。除此之外，美心快餐6月5日長者晚市7折，超抵，各位老友記得mark 得著數優惠，食平啲！

想開餐更抵食兼試新嘢，一定要把握機會即日起全線大快活全新推出的港式地道沙嗲系列，新產品以「綿香」沙嗲醬為主打，特濃沙嗲醬除了花生香氣濃郁撲鼻，更加入不同炒製香料如大地魚、蝦乾等，為醬料增添鹹香鮮味。

早餐及茶市食個沙嗲牛肉公仔麵最醒神，特製沙嗲牛肉湯底濃而不辣之餘更帶有粒粒花生香，配上掛汁的即食麵條，重現地道茶餐廳及冰室名物。想食得LIGHT 啲，早餐可以揀沙嗲肉燥陳村粉，Q彈掛汁的陳村粉吸收香濃沙嗲醬和美味肉燥的精華，加多隻烚蛋及 蘿蔔糕，大滿足！

沙嗲牛肉公仔麵配熱飲 - $ 35，2025年6月9日或之前可享試食價$32

每日早市（上午7時 – 上午11時前）及每日茶市（下午2時30分 – 下午5時）供應。

沙嗲肉燥陳村粉配烚蛋（1隻）及 蘿蔔糕（1件）及 熱飲 - $33

每日早市（上午7時 – 上午11時前）供應。

茶市都有好介紹，6月4日起開限時供應的沙嗲牛肉煎蛋包，綿香沙嗲醬包裹著厚薄適中的牛肉片，配上脆邊煎蛋及開胃的沙律醬，簡單美味。

沙嗲牛肉煎蛋包（2025年6月4日起開始供應）配熱飲 - $30

每日茶市（下午2時30分 – 下午5時）供應。

晚市當然要食得豐富，沙嗲肉排飯啖啖肉的香炸肉排淋上以二十多款香料加入爽口的「珠生」花生精製而成的綿香沙嗲醬，配上爽脆青瓜和菠蘿粒，鹹香與清爽感完美平衡。重點推介︰沙嗲牛肉金菇粉絲煲，煲仔烹調夠晒熱，先將牛肉加入洋葱等食材炒香，並加入吸滿沙嗲醬汁的粉絲及鮮嫩金菇，送飯一流！

沙嗲肉排飯單點 - $50，配凍綠茶/熱飲/汽水 - $55

每日午市（中午12時30分 – 下午2時前）供應

沙嗲牛肉金菇粉絲煲配白飯 - $58，配白飯 及 時令湯水 及 中國茶 - $63

配白飯 及 是日燉湯 及 中國茶 - $68

沙嗲牛肉金菇粉絲煲二人套餐配是日小菜（1款）及 是日燉湯（2客）及白飯（2客） - $108

每日晚市（下午5時30分起）供應

即日起特別為大快活手機APP會員準備「港滋味」問卷，首100名完成分享的會員即可獲得港式地道「沙嗲牛肉公仔麵」1份；詳情請密切留意大快活APP內公布。

網址：https://www.fairwood.com.hk/

6月5日長者晚市7折 只限一天

各位老友記6月5日下午5時起到美心MX或美心Food²分店開餐有著數，憑長者咭／樂悠咭／長者八達通，即享晚市7折優惠，堂食外賣皆可！就算唔係6 月5日晚市，整個6月都係美心長者日日賞優惠，老友記全日有9 折，優惠期至6 月30日咋！

- 優惠只適用於全線美心MX及美心 Food²分店（西九高鐵站 MX、機場中場 MX 除外）

- 請出示「長者咭／樂悠咭／長者八達通」，影印本恕不接受

- 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用

- 優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、特價燒味優惠、八達通增值服務、自助售賣機、MX網上外賣自取平台及所有外送服務

- 如有任何爭議，美心MX及美心Food²保留最終決定權

- 優惠條款及細則請參閱店內宣傳物料

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