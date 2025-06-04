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04/06/2025

港鐵7月13日半價乘車感謝日，將軍澳線乘客額外免費車程，登記方法及詳情

#打工仔 #半價乘車感謝日 #港鐵 #免費 #登記方法 #社會要聞 #將軍澳線
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Text: Eunice Chow Photo: 港鐵、unsplash

　　上個月5月22日將軍澳線事故，不少打工仔都受到影響！港鐵宣佈按照票價調整機制下的「服務表現回贈」，7月13日（星期日）安排「感謝日」向所有乘客提供半價乘車。另外，凡於5 月18日至6 月15日以八達通於將軍澳線沿線車站出入閘的乘客，額外送贈一趟免費本地車程，即睇登記方法及詳情。

 

 

　　港鐵根據票價調整機制下的「服務表現回贈」安排，就5月22日將軍澳線事故撥出一千九百二十萬元，連同早前此帳戶內的累積款項，將於7月13日推出一天「感謝日」。當天，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以車票二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可以半價乘車，涵蓋包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程，並可與轉乘優惠、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用。

 

 

免費港鐵本地車程

 

　　如你曾於5月18日至6月15日期間以八達通於將軍澳線沿線車站出入閘，便可獲取相關的「免費港鐵本地車程」，港鐵將於6月20日前透過 MTR Mobile 向將軍澳線乘客額外送贈免費本地車程。

 

 

　　「免費港鐵本地車程」適用於重鐵網絡，不適用於東鐵線頭等車廂、來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程、機場快線、輕鐵、港鐵巴士、港鐵接駁巴士及高速鐵路。 乘客必須使用連結至 MTR Mobile 的八達通於此日子期間最少一次於將軍澳線沿線車站（即北角、鰂魚涌 、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站）出或入閘，以感應式卡或車票二維碼付費的車程則不適用。

 

 

　　MTR Mobile會員︰6月20日前透過 MTR Mobile 自動獲贈免費車票。乘客在 MTR Mobile 的「MTR 分」界面內選擇「我的收藏」，便可領取「免費港鐵本地車程」，領取日期至明年一月二日。由領取當日起計，「免費港鐵本地車程」使用期限為三十天。

 

 

　　非MTR Mobile會員︰需於6月15日之前下載 MTR Mobile及登記成為會員，將於上述日子期間用作乘搭將軍澳線的八達通連結至其 MTR Mobile 賬戶。

 

 

連結方法可參考港鐵網站：https://www.mtr.com.hk/mtrmobile/ch/general/faq/earn/

 

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