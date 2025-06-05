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05/06/2025

玄學面相︱顴骨特徵解析性格：顴圓缺乏主見欠拼搏精神，顴骨突起行事果斷，兩顴不相稱者愛任性

#玄學 #顴骨 #性格 #玄學面相
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　她身材苗條、顴高眼大，不失為都市麗人。但美女對自己的容貌永遠吹毛求疵，想無限「升呢」。

 

　　「下星期我去新加坡做醫美，你睇，我右邊面咁削，令顴骨睇嚟仲突出。我去打支『少女針』，令面頰豐滿啲，秒靚！」她說。

 

　　「老婆，妳已經好靚咧喎！」她丈夫回應。

 

　　「唔夠，有缺憾。」她拿著鏡子左右端詳說。

 

　　「萬一妳變咗夏蕙baby呢？」朋友們還力圖勸阻。

 

　　美女答：「唔會嘅。嗰個醫生有信心佢啲膠原針劑唔會係塊面周圍走，佢話平嘅會，所以要揀貴嘅！」

 

　　顴骨一高一低的人，就是這麼堅持，顴骨很能道出一個人的性格：

 

　　一、顴高顴突：孤傲、自我、倔強、心急，喜歡揸主意、傾向行動，所以事業上有發展，優點是行事果斷；弱點是不顧別人感受、影響人際關係。這種人揀配偶要選能遷就自己、不介意她／他主宰家中大小事的。至於此人惡與否，則要看眼神有沒有攻擊性。

 

　　二、圓顴：有兩個可能性

　　a.缺乏主見，好多事情都無所謂，口頭禪是「是但啦」。由於少堅持、唔爭拗，是有些男士心目中的理想伴侶。但由於無立場、不爭取、不拼搏，優悠度日，事業上不會爬得太高。

　　b.識做人，不表態、唔commit，少樹敵，所以職場混得不錯。由於怕麻煩、不傾向爭論，避免正面衝突。所以婚姻普遍較和諧。但可能有心計。

 

　　三、顴骨有力，骨肉勻稱：處事英明，同時情理兼顧，事業家庭兩皆如意。

 

　　四、顴骨明顯不對稱：這種人缺乏理智，有點任性。想要的，總要拿到手。就像我們這位靚太，無論別人怎麼說，她都一意孤行。

 

　　古時認為顴高是凶相，有「女人顴骨高、殺夫不用刀」之說，但現代社會有不同演繹，顴高配眼神靚（有力而不鋒利），反而可以幫夫，因為有主見、有能力、有戰鬥力，可以替丈夫分憂、解決問題。

 

　　我們這位美女也幫「夫」——幫他花錢！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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