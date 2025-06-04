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04/06/2025

續升

#股市 #政政經經 #港股 #財金大勢 #興業證券 #美銀證券 #關稅談判
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　　恒生指數昨（3日）漲1.5%報23512點，恒生科技指數漲1.1%報5189點，國企指數漲1.9%報8519點，紅籌指數漲1.3%報3987點。

 

　　大型科技股多數走高，阿里巴巴(09988)漲0.6%，騰訊控股(00700)漲1.3%，小米集團(01810)漲3.1%，網易(09999)漲2.4%，美團(03690)漲0.7%，快手(01024)跌2.4%，嗶哩嗶哩(09626)跌0.3%，珠寶鐘表、汽車、銀行等板塊領漲。工商銀行(01398)、建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、招商銀行(03968)等銀行股均漲超3%。比亞迪股份(01211)在連續多日下跌後迎來反彈，收漲3.9%。中國光大控股(00165)漲15.5%。

 

　　企業方面：

 

　　龍蟠科技(02465)：孫公司鋰源與億緯鋰能關聯公司簽長期協議，預計銷售15.2萬噸磷酸鐵鋰，合同金額超50億元人民幣。

 

　　翰森製藥(03692)：與Regeneron就標靶新藥HS-20094海外權益達成授權合作協議，包括首付款8000萬美元，以及最高19.3億美元里程碑付款和雙位數百分比的特許權使用費。

 

　　潼關黃金(00340)：與紫金金屬就金屬流交易訂立最終貴金屬購買協議。

 

　　小鵬汽車(09868):5月共交付智能電動汽車33525輛，按年增長230%。

 

　　海昌海洋公園(02255)：擬折讓約46.43%發行51億股，淨籌約22.84億元。

 

　　興業證券展望，認為市場或延續防禦風格：一方面，恒生指數當前PE為10.4倍，已修復至近10年均值水平，估值趨於合理；另一方面，作為市場重要支撐的南向資金，相比歷史流入規模，仍具備增配空間，其持續偏好高股息資產的趨勢可能會進一步強化紅利策略的邏輯。

 

　　該券商指出，中美關稅談判再現波折引發的市場謹慎情緒，預計短期資金將進一步向防禦性紅利板塊傾斜。美銀證券表示，在增長前景不明朗和地緣政治風險上升的背景下，高股息、低波動的港股紅利板塊（如公用事業、部分電訊及能源股）吸引力提升。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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