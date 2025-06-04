退休不應再冒「再投資風險」？

上日提到，我的姊妹Salena 3個月前造了一份定期，當時還有3.45厘利息，但早前到期時想再續，但利息已經降至2厘（這兩個星期的定存息率續跌，3個月定期大部分都跌至1厘，甚至以下），令她感到很無奈。

我告訴她，她遇上了「再投資風險」！這個「再投資風險」，主要發生於債券投資，主要指投資者買入短期債券後，利息下降，當到期收回本金後，已經不能再以之前的利息水平再續。

我相信，如果3個月定期利息和6個月一樣，大部分人都會傾向存3個月，因為不想資金被鎖太久。但原來，這樣做的時候，我們可能忽略了這段期間利率變化的風險。

我敢打賭，如果大家都預計到利息會下跌，絕大部分人都會造6個月，甚至更長年期的定存，而不是3個月。

當然，這是權衡資金流動性和回報之間的選擇，而要作出精明的選擇，我們是要一些財經知識的，未必人人都能做到。

為退休作準備，投放資金換取回報應倍加謹慎。(Envato)

Salena認為，雖然今次她不能再造到3.45厘的定期，但實際的影響也不是太大。但我告訴她，如果作為退休策劃，這個「再投資風險」就頗重要了。

「退休是幾十年的事，而我的朋友當中，有不少都會認為，既然快要退休了，就不應再把錢鎖在一些長年期的投資或儲蓄之中，這樣不夠靈活。」我告訴Salena。

「對呀！因為退休後再沒有收入，應該多點錢傍身呢！」Salena馬上回應說。

「同意，但我想推一個極端，讓妳明白『再投資風險』應用在退休策劃中的重要性。假設妳退休之後，所有資產都是現金，而妳主要是靠存款收息過日，而妳只造3個月的定期，即是3個月後妳要按當時的利率再續定期。妳想一下，如果3個月後的利息下跌，妳到時的收入就會下跌，未必可以維持原有的生活水平呢！」

「妳的意思是，如果是作退休安排，我們不應再造太短期的投資？」

「應該這樣說，退休之前，或者年輕時，妳盡量保留資金的彈性是合理的，因為如果有回報高的投資，就可以隨時出擊；但問題是，回報高的投資，也代表風險高，這似乎不適合退休人士呢！這個時候，一些回報可能低一些，但相對穩健，而且能夠提供長期收益的投資，可能更珍貴呢！」

「咦，何謂低一些？幾多厘？」

「我認為，如果長線能提供4至5厘回報的投資，已經很不錯了。即是說，如果退休後，我能有一項投資，確保未來30年都獲得4至5厘的年回報，我是會優先考慮的。因為如果回報超過5厘的，當中便可能存在較高風險，不適合退休人士呢！」

「明白，但有甚麼投資工具可以提供4至5厘回報，而又安全？」

「政府年金，以至私營保險公司的年金計劃，甚至一些公用股，都可以提供這個回報，而且是長期的。當然，我提的幾個工具，它們的風險水平也有異，仍然要看自己的承受能力去取捨！」

「嗯，聽完妳的解說，我對於退休投資有了更深的認識了！謝謝妳！」

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au