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04/06/2025

父親節蛋糕︱Châteraisé日本蜜瓜祭︰直送蜜瓜千層及鮮忌廉蛋糕，A-1 Bakery熊本蜜瓜蛋糕85折及送電子會籍

#日本蜜瓜 #美食 #A-1 Bakery #著數優惠 #蛋糕 #Châteraisé #hotDeals #美食情報 #父親節2025
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Text: 女 Photo: Châteraisé、A-1 Bakery

　　所謂不時不食，今個父親節食日本蜜瓜蛋糕就最啱！五至六月是日本蜜瓜盛產的季節， Châteraisé即日起至6月29日舉辦日本蜜瓜祭，精心挑選來自日本不同地區的時令及香甜多汁的蜜瓜，製作蛋糕甜品，想食light 啲亦有輕盈之選！A-1 Bakery網購限定父親節蛋糕，亦以日本熊本縣產切片蜜瓜為食材，早鳥預購85折優惠，仲送一年電子會籍！

 

 

Châteraisé「日本蜜瓜祭」蛋糕系列

 

　　蜜瓜是日本初夏時令水果，以清甜不膩，軟熟多汁口感聞名，Châteraisé「日本蜜瓜祭」蛋糕系列根據季節精選日本國內品質最佳的蜜瓜，包括五月下旬採用熊本縣產的蜜瓜，六月上旬開始選用愛知縣產的蜜瓜，食到最當造時令蜜瓜。「日本蜜瓜祭」蛋糕系列包括滿滿果肉的「日本產蜜瓜樂園」、鬆軟綿密「日本產蜜瓜鮮忌廉梳乎厘芝士蛋糕」、層層滋味的「日本產蜜瓜千層蛋糕」及預計於6月中旬發售的「日本產蜜瓜鮮忌廉梳乎厘芝士蛋糕」。

 

日本產蜜瓜樂園（15cm） $290

 

日本產蜜瓜千層蛋糕（17cm） $300

 

日本產蜜瓜鮮忌廉梳乎厘芝士蛋糕（14cm） $280  預計於6月中旬發售

 

日本產蜜瓜天堂蛋糕（13cm） $280

 

日本產蜜瓜鮮忌廉蛋糕 （12cm） $135

 

日本產蜜瓜鮮忌廉蛋糕（17cm） $340、（14cm） $290

 

輕食之選！迷你蜜瓜蛋糕系列

 

　　Châteraisé 還推出了小巧精緻的迷你蛋糕系列，每款迷你蛋糕食材同樣加入了日本產的高級蜜瓜肉，香甜多汁，是一家人下午茶時光的輕食之選。

 

日本產蜜瓜迷你樂園 $58

 

日本產蜜瓜特式鮮忌廉蛋糕$40

 

日本產蜜瓜魔方$38

 

日本產蜜瓜梳乎厘芝士蛋糕$34

 

日本產蜜瓜千層蛋糕$39

 

售賣點︰各大Châteraisé分店

https://reubird.hk/zh/merchant/cake/chateraise

 

A-1 Bakery父親節蛋糕 早鳥85折

 

　　A-1 Bakery推出【2025父親節限定】系列蛋糕，其中超級球王（15cm）蜜瓜乳酪慕斯蛋糕為網購限定，面層放了果肉綿密細緻的日本熊本縣產切片蜜瓜，呢個季節食就最啱！蛋糕配搭精緻的忌廉唧 花及密瓜果肉球，爽甜翠綠的賣相非常吸引，夾層以鬆軟可口的 海綿蛋糕及乳酪慕斯層層相間，甜而不膩。

 

　　另外，兩款富帥爸爸（12cm）咖啡朱古力車厘子蛋糕及紳士風範（15cm）咖啡朱古力軟芝士撻，皆以咖啡及朱古力的經典組合為主調，不容錯過！6月10日前預訂任何【2025父親節限定】系列蛋糕，可享85折早鳥優惠，仲可以免費獲贈電子紅卡會籍（一年）乙個。

 

A-1 Bakery 網購限定蛋糕系列-超級球王蜜瓜乳酪慕斯蛋糕(15cm)

85折早鳥優惠 $355.3 (原價 $418)

 

紳士風範 (15cm) 咖啡朱古力軟芝士撻

85折早鳥優惠$219.3(原價 $258)

 

富帥爸爸 (12cm) 咖啡朱古力車厘子蛋糕

85折早鳥優惠$142.8(原價 $168)

 

售賣點︰各大A-1 Bakery分店

https://clickandcollect.a-1bakery.com.hk/zh_HK/

 

 

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