04/06/2025
沙田HomeSquare「香港家居折2025」：逾80,000件激筍名牌家品低至$1及1折！必搶$1枕頭/餐椅、1折床褥/梳化/按摩椅
Katty Wu
Katty Wu
喜歡日本。喜歡旅行。喜歡遊樂場。夢想是到60歲仍可以玩過山車。
Senior Content Editor
全港最大一站式家居主題商場HomeSquare，每年都會舉行「香港家居折」，場內將會有大量家品以超低價發售。今年將於7月12日至8月10日舉行，有超過8萬件激筍名牌家品低至$1、$100及1折發售，當中包括各式各樣的名牌傢俬、舒適寢具、品味燈飾、家品及家電，想為屋企添新家品或換傢俬的朋友，絕對不能錯過！如果想快人一步，理想達到，率先預留心頭好，就要於6月內消費滿指定金額成為「Smart buyer」，就可以搶先一步預留貨品，於首日（7月12日）輕鬆帶它回家！
「香港家居折2025」必搶$1產品
Decor Collection - Exagon 旋轉餐椅
$1 （原價 $3,940）
IFCO- IFCO 記憶海綿護脊腰墊
$1 （原價 $300）
Magniflex - Magniflex簡約記憶棉舒壓枕頭
$1 （原價 $1,280）
EMMAS l DENTONS 東京西川 - EMMAS Moonlight枕
$1 （原價 $799）
Slumberland - 防塵蟎睡枕
$1 （原價 $300）
「香港家居折2025」必搶$100產品
KUKA HOME - MADISON餐椅
$100 （原價 $1,099）
Status - 茶几
$100 （原價 $2,300）
Decor Collection - Steelwood 扶手椅
$100 （原價 $4,900）
Simplylife -兒童儲物椅
$100 （原價 $1,289）
EMMAS l DENTONS 東京西川- Le Ferme 涼感被
$100 （原價 $1,088）
Built-in Pro - Nutzen 樂斯 MSL-11B 100毫升 60W 充電式迷你慢磨原養機
$100 （原價 $1,288）
「香港家居折2025」必搶1折產品
IFCO – VINO 仿皮旋轉餐椅
$111（原價 $1,110）
Francfranc - Cestbeau 茶几
$180（原價 $1,800）
Francfranc - Saggio 辦工檯連抽屜
$480（原價 $4,800）
茲曼尼 - KONZ真皮梳化
$1,676（原價 $16,760）
Ogawa - Genix 2 按摩椅
$1,880 （原價 $18,800）
EMMAS DENTONS - Fiber Comfort 四季絲棉被
$49 （原價 $499）
Tempur - MATTRESS PROTECTOR 防水恒溫床褥保護套
$108 （原價 $1,080）
SPECTRUM - BASSOLS床品套裝（床笠、枕袋、被袋）
$398 （原價 $3,980）
Magniflex - Magniflex® VITA Ortho 輕巧護脊床褥
$1,170 （原價 $11,700）
EMMAS l DENTONS 東京西川- Jimboomba 床褥
$1,859 （原價 $18,599）
Built-in Pro - Dyson Supersonic Nural™ 風筒
$398 （原價 $3,980）
Built-in Pro - Panasonic 變頻式蒸氣烤焗微波爐 (NN-DS59KW)
$478 （原價 $4,780）
Homeless - Dyberg Larsen Pineapple吊燈 (Copper)
$295 （原價 $2,950）
Built-in Pro - Panasonic IH磁應西施電飯煲 (SR-AL158/W)
$139 （原價 $1,398）
「香港家居折2025」其他激筍產品
BoConcept - Lugano 床架
$1,400 （原價 $8,359）
at. Home - AIMON 餐檯
$680 （原價 $3,400）
Farbe Sofa - Mia 可伸縮升降檯
$799 （原價 $2,570）
Gilman Home Appliances - Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機 GVC22V
$599 （原價 $2,998）
Built-in Pro - Baumatic 白之戀人系列 238公升 變頻 3門雪櫃
$2,999 （原價 $8,990）
Built-in Pro - Bosch 6000W 3公升 小型水壓控制 即熱式電熱水爐
$699 （原價 $1,890）
Gilman Home Appliances - Gemini 摺疊式UV殺菌衣物烘乾機 GCD600BG
$268 （原價 $738）
由即日起至6月30日，消費滿指定金額即可以成為「Smart Buyer」，並在指定日子於網上預先留貨，於7月12日即可將心頭好帶回家！消費滿$7,000或以上可成為「Gold Smart Buyer」，預先留貨日子為7月2日至6日，而任何金額的消費，都可以成為「Silver Smart Buyer」，預先留貨日子為7月7至10日。
另外，由即日起至8月10日於HomeCircle消費滿$300或以上即可以獲得額外2小時免費泊車，最高可享5小時泊車禮遇！
HomeSquare「香港家居折2025」
日期：7月12日至8月10日
地址：沙田鄉事會路138號
【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇