沙田HomeSquare「香港家居折2025」：逾80,000件激筍名牌家品低至$1及1折！必搶$1枕頭/餐椅、1折床褥/梳化/按摩椅

全港最大一站式家居主題商場HomeSquare，每年都會舉行「香港家居折」，場內將會有大量家品以超低價發售。今年將於7月12日至8月10日舉行，有超過8萬件激筍名牌家品低至$1、$100及1折發售，當中包括各式各樣的名牌傢俬、舒適寢具、品味燈飾、家品及家電，想為屋企添新家品或換傢俬的朋友，絕對不能錯過！如果想快人一步，理想達到，率先預留心頭好，就要於6月內消費滿指定金額成為「Smart buyer」，就可以搶先一步預留貨品，於首日（7月12日）輕鬆帶它回家！

「香港家居折2025」必搶$1產品



Decor Collection - Exagon 旋轉餐椅

$1 （原價 $3,940）



IFCO- IFCO 記憶海綿護脊腰墊

$1 （原價 $300）



Magniflex - Magniflex簡約記憶棉舒壓枕頭

$1 （原價 $1,280）



EMMAS l DENTONS 東京西川 - EMMAS Moonlight枕

$1 （原價 $799）



Slumberland - 防塵蟎睡枕

$1 （原價 $300）

「香港家居折2025」必搶$100產品



KUKA HOME - MADISON餐椅

$100 （原價 $1,099）



Status - 茶几

$100 （原價 $2,300）



Decor Collection - Steelwood 扶手椅

$100 （原價 $4,900）



Simplylife -兒童儲物椅

$100 （原價 $1,289）



EMMAS l DENTONS 東京西川- Le Ferme 涼感被

$100 （原價 $1,088）



Built-in Pro - Nutzen 樂斯 MSL-11B 100毫升 60W 充電式迷你慢磨原養機

$100 （原價 $1,288）

「香港家居折2025」必搶1折產品



IFCO – VINO 仿皮旋轉餐椅

$111（原價 $1,110）



Francfranc - Cestbeau 茶几

$180（原價 $1,800）



Francfranc - Saggio 辦工檯連抽屜

$480（原價 $4,800）



茲曼尼 - KONZ真皮梳化

$1,676（原價 $16,760）



Ogawa - Genix 2 按摩椅

$1,880 （原價 $18,800）



EMMAS DENTONS - Fiber Comfort 四季絲棉被

$49 （原價 $499）



Tempur - MATTRESS PROTECTOR 防水恒溫床褥保護套

$108 （原價 $1,080）



SPECTRUM - BASSOLS床品套裝（床笠、枕袋、被袋）

$398 （原價 $3,980）



Magniflex - Magniflex® VITA Ortho 輕巧護脊床褥

$1,170 （原價 $11,700）



EMMAS l DENTONS 東京西川- Jimboomba 床褥

$1,859 （原價 $18,599）



Built-in Pro - Dyson Supersonic Nural™ 風筒

$398 （原價 $3,980）



Built-in Pro - Panasonic 變頻式蒸氣烤焗微波爐 (NN-DS59KW)

$478 （原價 $4,780）



Homeless - Dyberg Larsen Pineapple吊燈 (Copper)

$295 （原價 $2,950）



Built-in Pro - Panasonic IH磁應西施電飯煲 (SR-AL158/W)

$139 （原價 $1,398）

「香港家居折2025」其他激筍產品



BoConcept - Lugano 床架

$1,400 （原價 $8,359）



at. Home - AIMON 餐檯

$680 （原價 $3,400）



Farbe Sofa - Mia 可伸縮升降檯

$799 （原價 $2,570）



Gilman Home Appliances - Gemini 22.2V離心過濾多功能無線吸塵機 GVC22V

$599 （原價 $2,998）



Built-in Pro - Baumatic 白之戀人系列 238公升 變頻 3門雪櫃

$2,999 （原價 $8,990）



Built-in Pro - Bosch 6000W 3公升 小型水壓控制 即熱式電熱水爐

$699 （原價 $1,890）



Gilman Home Appliances - Gemini 摺疊式UV殺菌衣物烘乾機 GCD600BG

$268 （原價 $738）

由即日起至6月30日，消費滿指定金額即可以成為「Smart Buyer」，並在指定日子於網上預先留貨，於7月12日即可將心頭好帶回家！消費滿$7,000或以上可成為「Gold Smart Buyer」，預先留貨日子為7月2日至6日，而任何金額的消費，都可以成為「Silver Smart Buyer」，預先留貨日子為7月7至10日。

另外，由即日起至8月10日於HomeCircle消費滿$300或以上即可以獲得額外2小時免費泊車，最高可享5小時泊車禮遇！

HomeSquare「香港家居折2025」

日期：7月12日至8月10日

地址：沙田鄉事會路138號

網站：https://www.smartbuyweeks2025.com/