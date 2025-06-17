AI減少建築廢物方案︰預測廢料量與3D打印技術提升

根據環保署於2023年公布的《香港固體廢物監察報告》，2023年於堆填區棄置的固體廢物總量每日高達15783公噸，當中建築廢物佔近三成。建築廢物增多是城市發展的必然考驗，如何妥善處理及循環再用，是智慧城市可持續發展的關鍵。

以湖北省武漢市為例，該市成功獲選為2024年度湖北省十大「無廢城市」，正因為其高效處理建築廢物的能力。武漢市把混凝土、磚塊、支撐樑等建築廢料碾碎成再生材料，並廣泛應用於重點道路項目，如知音大道、漢江灣橋、左岸大道等。其實，不但混凝土、磚塊和金屬等廢料可以循環再用，其他廢料如竹材、塑料、玻璃、木材、紙張和植物等也可以回收再造，減少浪費之餘，還能賦予廢物重新價值。這種轉廢為寶的做法，既可減少廢物量，又為城市建設提供低成本、高效益的資源，值得借鑑。

近年科技在減少建築廢物方面也大派用場，尤其是人工智能（AI）的廣泛應用，如透過AI可分析建築項目的設計和施工計劃，提前預測廢料的產量，並制定有效的廢料管理策略，再配合建築資訊模型（BIM）技術，可在設計階段作更精確的材料需求計算，減少施工過程中的浪費。英國諾森比亞大學（Northumbria University）便研究利用AI驅動廢物管理系統，追蹤建築廢物的產生，然後以數據生成有效的處理方案，並透過關鍵績效指標（KPI）評估專案的可持續性，優化資源運用，可確保廢物管理的成效。

與此同時，建造業可運用AI提升3D的打印技術，按需要生產建築組件，避免材料過剩。例如AI演算法可以分析建築設計的複雜性，自動選擇最佳的打印材料和打印參數，從而提高打印效率和品質。而且，AI可透過實時監測打印過程中的各項數據，如溫度、濕度和材料流動性，及時調整打印數量，以確保列印過程的穩定可靠。AI還可根據多方面的數據，預測潛在的打印問題，以便採取相應的預防措施減少廢品率。

全球陸續有建築商採用AI結合3D打印的技術方案，既有助減碳排放，又可提升建築效率及降低成本。葡萄牙有建築商指出，這些科技有望提升建造速度達七成，同時可節省成本達兩成。

據發展局局長甯漢豪指出，近年香港的公營部門及私營公司，每年建築工程費用總開支達到3000億元，可為業界提供實踐可持續建築的黃金機會，把「ESG（環境、社會及管治）原則」納入大型建築項目，當中建築廢物的處理，必然是重要考量的因素。如何可以減少建築廢物，同時做到零碳排，達致雙贏局面，便需要業界共同攜手合作，積極探索更多科技的應用，香港才能朝向可持續發展的道路邁進。