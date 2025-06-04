  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
政經范局立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

04/06/2025

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變

#核電 #曼哈頓計劃2.0 #Meta #核裂變 #核聚變 #Terra Pwer #特朗普 #核廢料 #核能復興 #核反應堆 #國際評論
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　特朗普上月簽署的推動「核能復興」行政命令筆墨未乾，再有科技巨頭以真金白銀為此「曼哈頓計劃2.0」助威。繼微軟去年9月之後，Meta周二（3日）宣布同與美國最大核電運營商Constellation簽署20年購電協議，勢加快全美核反應堆建設、升級、重啟的「大幹快上」。盡管各巨頭紛紛以新技術平衡核泄漏、核廢料等潛在風險，但人類終極能源解放仍看下一代核聚變。

 

微軟、Meta簽20年購電協議

 

　　全球AI革命無遠弗屆，算力所要求的24X7全天候能源保障，唯有「核」這一零碳能源可以實現。美國過去近半世紀僅有兩座大型反應堆開工及投入商業運作，且較預期延遲7年及超支170億美元，不難理解特朗普行政命令何解如此激進－－美國核電產能於未來25年內，由現時近100GW擴大至400GW。

 

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變

繼微軟去年9月之後，Meta周二（3日）宣布同與美國最大核電運營商Constellation簽署20年購電協議。(AP)

 

　　上述產能無論是新建，還是升級/重啟，都涉及巨額資金需求，而財大氣粗的科技巨頭以提前簽署長期購電協議的方式為其背書，自然是吸引投資者的最好吆喝。去年9月至今，Constellation股價上漲逾八成；OpenAI執行長Sam Altman的「親身仔」、核能初創公司Oklo，去年底亦與數據中心運營商Switch達成12GW的購電協議，股價年初至今飆升134%。

 

冷卻劑頻創新，平衡安全風險

 

　　美國現時共有54個核電廠（共計94座核反應堆）分布於28個州，以特朗普擴大4倍核能的目標計，採用現時裂變技術的核反應堆未來恐需達兩三百座，不僅意味需覓地永久存放大量核廢料，還需嚴防切爾諾貝爾、福島式核洩漏風險。

 

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變

由比爾蓋茲創立的Terra Power，使用沸點遠高於水的液態鈉作為冷卻劑。

 

　　相比切爾諾貝爾、福島都是使用水作為冷卻劑，有巨頭背書的美國核能新星正爭相部署更先進的核反應堆。例如，由比爾蓋茲創立的Terra Power，使用沸點遠高於水（350度　VS 100度）的液態鈉作為冷卻劑；而分別獲亞馬遜、谷歌支持的X-Energy、Kairos Power，則分別使用耐受高溫的惰性氣體氦、熔化的氟化鹽作為冷卻劑。

 

核聚變難在可控，中國取進展

 

　　扭盡六壬提升核反應堆的安全性，仍無法改變核裂變如同鍋爐般的物理本性－－停止運作後的衰變熱需時冷卻，即使僅剩0.5%的功率也足可熔毀堆芯；與之相反，核聚變卻能如同電烤箱一樣，斷電即瞬間光熱消散，理論上可杜絕熔毀風險。此外，核聚變的能量效能可高達核裂變的數百倍，且產生的放射性更低。

 

核電 | FOCUS | 科技巨頭下注「核躍進」，終極能源解放仍看聚變

中國的可控核聚變實驗不斷取得進展。(新華社)

 

　　不過，人類以聚變代替裂變的絆脚石，一是「高溫」、二是「可控」；以最典型的核聚變反應太陽和氫彈為例，前者內核溫度高達1500萬度（由於缺少太陽的重力壓縮，在地球進行核聚變的溫度理論上至少需要1億度以上），後者則是不可控。

 

　　就在1月，中國的核聚變基礎物理實驗裝置EAST，成功實現上億度溫度、1066秒可控時間的核聚變。隨後3月，有「人造太陽」之稱的環流三號（工程實驗堆），首次實現「雙億度」，意味向實現堆芯級等離子體運行再進一步，而終極目標則是2030年前建成全球首座聚變-裂變混合發電廠「星火」。

撰文:金子安

 

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多FOCUS文章

你可能感興趣

#核電 #曼哈頓計劃2.0 #Meta #核裂變 #核聚變 #Terra Pwer #特朗普 #核廢料 #核能復興 #核反應堆 #國際評論
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美防長獅城撥火，烏克蘭偷襲遠東

04/06/2025 12:56

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk