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04/06/2025

都是100元一碗紅豆沙累事

#本港樓市 #樓市 #買樓 #樓市亮話 #招標 #賣樓 #存貨
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友昨日去食100元一碗紅豆沙，不過無乜特別，只是陳皮味比較重，是否值100元一碗，真是見仁見智，不過，都就嚟無得食，因為賣紅豆沙的人話無生意，言下之意即消費者唔識貨。老實說，成本幾元一碗的紅豆沙賣到100元，有錢都唔可以日日食，生意唔夠，執笠是很正常。

 

　　紅豆沙舖無生意，都是100元一碗紅豆沙累事，紅豆沙成本可能只是幾元，賣廿幾蚊一碗已經好好賺，但好衰唔衰，在陰差陽錯下，竟然可以賣到100元，而且仲有一段時間非常好賣，紅豆沙老闆見到咁好生意，又點捨得減價？當熱潮過後，生意就變得冷清，除非老闆願意大幅減價，否則，執笠是必然的事。

 

100元一碗的紅豆沙，成本可能只是幾元。(Envato)

 

　　其實，賣樓都是一樣。有一些樓盤用招標方法賣樓，有幾個單位賣到好高價，地產商當然開心；其他的單位則唔會減價，如果樓市繼續向好，那些單位或者有機會賣走，但如果樓市轉勢，地產商又唔肯減價，那些不是少數的剩餘單位唔知賣到何年何月。換句話說，當日賣得好價，反而害了自己。

 

　　如果不是用招標方法賣樓，樓盤就不會出現一些天價成交，地產商可以用正常價格出貨，樓盤有機會早日售罄，不會積聚大量存貨，在高息環境下，大量存貨會蠶食樓盤利潤。所以，有幾個單位賣得特別好價並非好事，反而是為日後滯銷埋下了伏筆。

 

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