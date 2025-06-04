有老友昨日去食100元一碗紅豆沙，不過無乜特別，只是陳皮味比較重，是否值100元一碗，真是見仁見智，不過，都就嚟無得食，因為賣紅豆沙的人話無生意，言下之意即消費者唔識貨。老實說，成本幾元一碗的紅豆沙賣到100元，有錢都唔可以日日食，生意唔夠，執笠是很正常。

紅豆沙舖無生意，都是100元一碗紅豆沙累事，紅豆沙成本可能只是幾元，賣廿幾蚊一碗已經好好賺，但好衰唔衰，在陰差陽錯下，竟然可以賣到100元，而且仲有一段時間非常好賣，紅豆沙老闆見到咁好生意，又點捨得減價？當熱潮過後，生意就變得冷清，除非老闆願意大幅減價，否則，執笠是必然的事。

100元一碗的紅豆沙，成本可能只是幾元。(Envato)

其實，賣樓都是一樣。有一些樓盤用招標方法賣樓，有幾個單位賣到好高價，地產商當然開心；其他的單位則唔會減價，如果樓市繼續向好，那些單位或者有機會賣走，但如果樓市轉勢，地產商又唔肯減價，那些不是少數的剩餘單位唔知賣到何年何月。換句話說，當日賣得好價，反而害了自己。

如果不是用招標方法賣樓，樓盤就不會出現一些天價成交，地產商可以用正常價格出貨，樓盤有機會早日售罄，不會積聚大量存貨，在高息環境下，大量存貨會蠶食樓盤利潤。所以，有幾個單位賣得特別好價並非好事，反而是為日後滯銷埋下了伏筆。