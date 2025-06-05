  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

05/06/2025

日本廣告界最受歡迎夫妻檔：木村拓哉與工藤靜香只排第10！堺雅人稱冠，與太太吸金力逾500萬

#影視娛樂 #娛樂新聞 #吸金 #木村拓哉 #菅野美穗 #堺雅人 #工藤靜香 #夫妻檔 #半澤直樹 #日本廣告
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　不少藝人結婚後跟另一半拍廣告，酬勞會較高。在日本藝能界，吸金力最強的，並非日劇天王木村拓哉和太太工藤靜香，反而是拍《半澤直樹》廣為香港人認識的堺雅人。在日本一間廣告代理公司早前作一個調查，堺雅人跟太太菅野美穗最受廣告商歡迎、最想跟二人合作，反而木村夫婦卻只排第10位。

 

 

　　近日，有日本廣告公司進行一項調查有關廣告商最想合作的明星夫妻檔，冠軍是早年在香港播映的《半澤直樹》主角堺雅人，他與太太菅野美穗成為吸金力最強夫妻。據日本傳媒報道指，夫妻合體的廣告酬勞約9,500萬日圓（約518萬港元）。排第二名則是歌神桑田佳祐和太太原由子，二人合體拍攝廣告酬勞約9,000萬日圓（491萬港元），最驚訝的是，日劇天王木村拓哉與歌手太太工藤靜香三甲不入。

 

 

　　堺雅人和菅野美穗能成為廣告界最愛，全因二人建立的藝人形象極好，零負面新聞，而且堺雅人是出名的愛妻號。他們在2012年拍電影《大奥～永遠～右衛門佐・綱吉篇》時認識，堺雅人對菅野美穗一見鍾情，在電影宣傳活動上，堺雅人出盡力讚菅野美穗：「菅野小姐像一顆很大的樹，我的角色則是纏繞著大樹的藤蔓，我想表達的是，她如同花朵般散發著危險氣息，同時還充滿甘甜香氣。她的實力根本超乎我的想像，感覺是非常了不起的演員！」

 

 

　　不久後他們拍拖，2013年避開全日本的傳媒耳目，秘密閃婚。二人婚後育有一仔一女，性格文靜的堺雅人放假多數在家看書和照顧孩子，菅野美穗接受訪問時表示，丈夫甚少出街，通常跟子女去玩才會踏出家門。相反，木村拓哉於2000年跟工藤靜香奉子成婚，至今接近銀婚紀念仍然恩愛，不時拍拖放狗，但一直以來木村的婚姻，被不少粉絲反對，不能「愛屋及烏」，合體後的吸引力反而大減。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #娛樂新聞 #吸金 #木村拓哉 #菅野美穗 #堺雅人 #工藤靜香 #夫妻檔 #半澤直樹 #日本廣告
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk