溫傑星期四｜「褐皮書」顯示美國多區現經濟收縮｜泡泡瑪特、老舖黃金倒跌係咪入手時機？｜和黃醫藥可追落後？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國5月ADP私人企業職位僅增3.7萬個，增幅遠少於預期兼創兩年新低，美國總統特朗普再次敦促聯儲局現在必須減息。俗稱「褐皮書」的聯儲局地區經濟報告亦顯示，美國多個地區的經濟出現收縮，聯儲局有條件減息嗎？泡泡瑪特(09992)獲納入富時中國50指數，惟股價創新高後倒跌，連同老舖黃金(06181)等新消費股均有回吐，相關股份已見頂？可趁回調吸納？和黃醫藥(00013)和信達生物(01801)聯合宣布，聯合治療腎細胞癌新藥上市申請已獲國家藥監局受理，和黃醫藥近期股價升幅不及其他創新藥股，有望繼續追落後？

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