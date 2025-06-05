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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

05/06/2025

六月畢業天，美大學生展現艷陽下的勇氣

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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

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　　特朗普政府對美國長春籐大學正展開一場階級與意識形態的鬥爭，有人更視之為「文化大革命」。特朗普痛恨這些國內頂尖高校，皆因大部分都是左傾並成「自由派堡壘」，而且是「覺醒文化」的發源地、精英培育之地，對於反精英、反建制、以白人基層為支持基礎的民粹主義總統，自然非常不爽，更何况去年大選中，在高經濟產值的100個縣裏，至少有44個為長春籐大學的所在地，特朗普只能拿下4個，其餘皆歸民主黨，那便必須要對高校來個大改造了。

 

　　除了大幅削減經費，特朗普下令所有高校取消DEI（多元平等共融）政策，加上政府的反移民、反全球化態度，大學的國際學生無可避免也受牽連，從最初針對來自不同族群的學運領袖，到無差別對付所有國際學生，認為他們都是麻煩製造者，提出取消他們的簽證。哈佛作出抵抗，並很快變成特朗普最大的眼中釘，兩者的鬥爭比貿易戰更吸引媒體的眼球。美國知名歷史學家Ellen Schrecker形容特朗普的作為，比50年代反共的麥卡錫獵巫行動更惡劣，因為特朗普企圖批鬥整所大學。

 

　　據報道，白官幕僚在內部會議曾表示，一定要先讓一所大學屈服，才能讓其他大學屈服，從而把「自由派價值觀」連根拔起，讓右翼思想在高校有茁壯機會。這樣看來，特朗普是鐵了心腸咬著哈佛不放，要把該校成為他的鬥爭樣板。雖然司法部門後來挑戰特朗普對高校改造的狂想曲，但這場文化戰爭不會因此終止。就在如此艱難的時刻，哈佛由上至下團結一致來打這場硬仗。

 

哈佛大學教職員發起連署，以自願降薪來力抗特朗普的施壓。(AP)

 

　　首先，哈佛大學教職員發起連署，以自願降薪來力抗特朗普欲透過削經費令他們就範，同時也成為第一所將政府告上法院的頂尖學府，指控政府命令他們作出一系列違反大學理念的改革，屬違憲行為。此外，從6月開始，美國已進入畢業的季節，許多勇敢的學生正利用能夠發表畢業演說這一機會，來捍衞他們的學術及言論自由，並重申他們對正義真理的追求，這亦是大學之道。

 

　　去年4至5月期間，美國大學校園爆發反對加沙屠殺大示威，當時的拜登政府隨即展開大拘捕，及後特朗普也加入指控校園充斥反猶主義思想。他看到反猶主義可成為他振振有詞重塑大學教育的切入點，上綱上線責難這是自由主義下衍生的「毒瘤」，他指所謂進步派議題早充斥在大眾文化當中，從支持巴勒斯坦，到黑人的命也是命，到多元平等包容的DEI政策，正威脅著美國的價值。

 

　　不過，在今個畢業季節裏，大學生們仍不畏強權，展示出他們的勇氣。當加沙種族清洗成為今個世紀人類良心的最大考驗時，美國大學生從不猶豫對屠殺口誅筆伐，即使校園內對支持巴勒斯坦言論的打壓仍在持續。

 

 麻省理工去年有支持巴人、為巴人吶喊的抗爭活動。(AP)

 

　　最近，麻省理工(MIT)的美籍印度裔畢業生梅加．維穆里(Megha Vemuri)發表了畢業演說，絕不迴避地為巴人繼續吶喊，譴責加沙屠城，她明白到這樣一說，她有可能被剝奪畢業資格，但她仍雖千萬人吾往矣。要知道，她是在美國出生的印度人，非穆斯林，可是，她願意挺身而出，為非親非故但失去聲音的人發聲，為正處於危難的別個族群呼喊，為本世紀最殘酷的屠殺怒吼。她說，大學理應教導學生尊重生命，而不是讓同學看到自己政府以至學校如何成為屠殺的共謀者。

 

　　梅加有錯嗎？救人如救火，她希望有更多美國選民發聲，美國對以色列的政策有最重大影響，可令以色列的屠殺停止，挽救生命，這實在無關左右之爭，而是人類應有的人道精神。美國大學生理應成為活出這人道精神的先鋒，讓我們看，讓我們思考。

 

 蔣雨融是哈佛歷來首名作畢業演講的華人學生 (AP)

 

　　哈佛迎來歷來首名華人學生蔣雨融作畢業演講，帶出該校的國際面向——國際學生包括被特朗普針對的中國學生，乃是哈佛大家庭重要一分子。雖然外界批評蔣同學的演說內容空洞，不過，在哈佛另一場畢業典禮上，出現一名畢業生講者澤赫拉．伊瑪姆(Zehra Imam)，她和應了梅加的具體畢業演說主題，回憶了她如何與基督徒和猶太同學們合作撰寫演講的過程，並解釋為甚麼她選擇在演講中引用來自加沙學生的話語——「這是一個需要勇氣的時刻」：當加沙所有學校都被夷為平地，學生們失學失語之際，美國大學生有責任為他們發聲，無懼特朗普政府的打壓，拿出勇氣，就在艷陽高掛的六月天。

 

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