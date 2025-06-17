沙田馬場「香港共慶回歸賽馬日」

每年7月1日，香港賽馬會都會舉辦「香港共慶回歸賽馬日」，今年亦不例外。7月1日馬會將會喺沙田馬場舉辦「香港共慶回歸賽馬日」，慶祝香港回歸28周年。除咗有緊張刺激嘅賽事外，仲有《中年好聲音3》嘅音樂盛宴、特色小食、7折購物優惠，同埋「賽馬．香港」特色藝術彩繪壁畫等，當日更會開放公眾席免費入場，大家食得開心、買得過癮、玩得盡興。即刻睇下詳情啦！



《中年好聲音3》實力唱將傾情獻唱賀回歸

《中年好聲音3》三甲實力唱將黃博、張與辰及劉洋將為活動拉開精彩序幕

活動當日下晝2點45分，馬匹亮相圈將會有開幕表演，由《中年好聲音3》嘅冠軍黃博、亞軍張與辰以及季軍劉洋同台獻技，為大家演繹經典金曲，High爆全場！

《中年好聲音3》歌手李金凱、趙浚承、占士丁丁及陳芷盈全日接力獻唱



而全日賽事中場，仲會有李金凱、趙浚承、占士丁丁同陳芷盈喺公眾席投注大堂「好賞食」樓下舞台接力唱歌，為大家帶動氣氛！

第四場比賽後，黃博、張與辰同劉洋會再出場同觀眾互動，送出精美禮物，記得唔好走雞呀！



矚目賽事—香港回歸盃、粵港盃+玩問答遊戲贏大獎

焦點賽事「香港回歸盃」及「 粵港盃」將輪番上演

當日將會有十場賽事上演，而重頭戲「香港回歸盃」、「粵港盃」被編為第五場、第七場，由一眾短途精英爭奪殊榮，大家記得千祈唔好錯過呢兩場重點賽事！

當晚7點45分，入場觀眾可以用「馬會投注三合一」App參加「沙田馬場日日賞」問答遊戲，最快答啱嘅頭500名有機會贏得港幣$300餐飲禮券！活動受條款及細則約束，詳情請參閲「沙田馬場日日賞」活動網頁。



食玩買一站式體驗+必影打卡牆

指定「場畔小食亭」特設各式主題美食及消暑甜品

「百勝廳」指定粵式招牌自選套餐將以七一折發售

食嘢方面，「場畔小食亭」除咗有特色小食，仲有夏日消暑甜品；而二座看台5樓嘅「百勝廳」就會有7.1折指定粵式套餐，大家仲可以透過餐廳內嘅落地大玻璃，從高處觀賽，Chill爆！不過座位有限，大家記得提早訂座呀！

以「賽馬．香港」為主題的特色藝術彩繪壁畫

慶祝活動點少得影靚相打卡位？沙田馬場設有多幅「賽馬．香港」主題嘅藝術彩繪壁畫，結合幻視藝術，等大家好似置身藝術場景一樣！





「馬場有禮」限時優惠，指定貨品均以7折優惠價發售



最後行程不妨揀啲紀念品，將美好回憶帶番屋企啦！「馬場有禮」推出限時優惠，除公價﹑寄售及特價貨品外，指定精品都有7折，包括人氣必買嘅小馬公仔，大家記得唔好錯過呀！



活動詳情



「香港共慶回歸賽馬日」詳情

日期 2025年7月1日（星期二） 重點時間 下午2:00：開放入場

下午2:45：開幕表演

下午4:00：首場賽事開跑 地點 沙田馬場 查詢電話 1817 免費穿梭巴士 由晚上8:00至尾場賽事結束，公眾可由沙田馬場乘搭免費穿梭巴士，直達沙田、九龍及新界指定地點。

座位有限，先到先得，請留意現場工作人員指示。

實際開出時間可能因交通狀況變更，恕不另行通知，詳情請參閱活動主題網頁。 馬場公眾設施訂座 即日起可於 www.bookingrc.hkjc.com 預訂，享受賽馬體驗

活動詳情、細則及條款請參閱活動主題網頁：https://shorturl.at/2QF3a

活動及優惠受有關條款及細則約束，内容可能不時更改，並受有關條款及細則約束，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。

入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。



【etnet賞你】賞：香港共慶回歸賽馬日沙田馬場餐飲券！



睇文都覺得正呀，依家etnet讀者只需要根據以下步驟參與我哋嘅遊戲，就有機會贏得「香港共慶回歸賽馬日」HK$100餐飲券兩張！大家可以同親友免費入場睇馬仔之外，更有HK$200餐飲券可以兌換食物、飲品。即刻睇下點參加啦！



參加⽅法：

1)讚好及追蹤 經濟通 Facebook 專⾴

2)於表格中填妥資料：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=944

最快填妥表格的100名參加者，將會得到「香港共慶回歸賽馬日」沙田馬場HK$100餐飲券兩張！



備註:

截⽌⽇期：2025年6⽉24⽇晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息

活動受條款及細則約束



條款及細則：

1.活動將於2025年6月17日起至2025年6月24日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。

4.參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，最快填妥表格的100位參加者，將會得到「香港共慶回歸賽馬日」沙田馬場港幣$100餐飲券兩張，參加者不得異議。

5.優惠券受有關條款及細則約束，詳情請參考載於沙田馬場餐飲券網頁之條款及細則。如有任何與沙田馬場港幣$100沙田馬場餐飲券的爭議，香港賽馬會保留一切最終決定權。

6.所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

7.每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8.若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9.獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10.香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

12.「香港共慶回歸賽馬日」活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知。入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。

13.此活動由香港經濟日報集團etnet舉辦，任何與此活動有關的爭議，香港經濟日報集團etnet保留一切最終決定權，香港賽馬會概不負責。