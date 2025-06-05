澳門刁廚· 紐利 峇里名菜燒豬肋骨，4 個年輕人的創業夢

2016年，當時峇里主打燒豬肋骨名店 Naughty Nuri’s ，由4位年輕人帶到澳門，更為其起了一個中文名字——刁廚·紐利；短短幾年，由人氣大盛一桌難求，到台灣大展拳腳開分店，卻又在一年後遇上疫情結業損手而回，雖然大起大落，但他們在澳門的店舖，卻仍穩守在福隆新街之上，除美食的實力，不斷求變及能屈能伸，相信是助其過渡疫情的成功經營策略。

位於澳門福隆新街一幢三層高古建築的刁廚·紐利，非常矚目。

雖然古建築外貌必須根據政府規定不能改動，但餐廳內的裝修風格仍非常好拍。

來自峇里島的Naughty Nuri’s，創於1995年，一道烤豬肋骨更被譽為峇里必食名菜。澳門店刁廚·紐利其中一位負責人 Ray 黃生表示，他們4 個合夥人是自中學已相識的好朋友，本來各有正職，只是大家都做到悶悶哋，就諗到在30歲之前，一定要試下做自己真正想做嘅嘢。「我哋嘅工作其實都與飲食無關㗎，只是從共同興趣出發，那便是食了，大家又諗，有咩是大家食過好味而難忘嘅呢？於是便想到，我哋曾在峇里參加其中兩位partner婚禮時，喺當地食過一間好好味嘅印尼菜，最難忘係佢哋嘅豬肋骨，那便是Naughty Nuri’s了。」

負責人之一 Ray 特別喜歡鑽研美食，經常研發新口味和菜式。

幾個年輕人就抱住一股拼勁，義無反顧的辭去了正職，有向家人借錢的、有按掉物業的、有把準備用以結婚資金的，全都投入了這個創業夢。為把品牌帶來澳門，更親身到當地商討經營權。「峇里島有啲似澳門，是一個文化共融的地方，有大量移民和遊客，形成多元的城市。就如Naughty Nuri’s，來自美國的創辦人，與印尼籍的太太，也是另一個共融嘅故事；餐廳採美式的燒烤方法，而醬料、調味和食材則屬印尼風味。」

刁廚·紐利主打的燒豬肋骨，採用的乾製香料、胡椒，以及甜豉油均來自印尼，當地菜式口味偏甜而濃稠，特別適合用以烤肉，好多印尼燒烤都會用到近似醬料，店家為了更配合澳門人的口味，特將甜度略為調低。選用的豬肋骨來自巴西或美國，烹調方法亦跟足印尼當地做法，先慢煮至軟稔，再用醬料醃製後，才以火山石來烤，烤製時醬汁滴落火山石上，有一種特別的煙燻香味，將豬肋骨切成一條條的進食，入口一咬即離骨，肉質軟稔。

招牌燒豬肋骨跟足印尼當地做法，慢煮後醃味再以火山石烤，入口一咬即離骨，肉質軟稔。澳門幣238（細）；澳門幣280（大）

傳統椰香巴東燴牛肉，牛肉和薯仔煮得軟爛是必需，非常下飯。澳門幣146

為了品質監控，除開業初期總店曾派員留澳兩星期督導，每年都會再來一次檢查品質，但原來品牌的共融性和靈活度好大，只要和品牌風格不是相差太大，亦容許幾位年輕人加入不少自創的新菜式。 Ray 亦坦承：「我哋不能算是很正宗的印尼菜，除了有不少自創的菜式，更會在食譜中融入一些澳門的元素，好似熔岩芝士熱狗、海鹽燒菠蘿等菜式便是印尼總店沒有的；秘汁豬扒包和蝦子意粉，則加入了澳門的特色。」

豬扒包雖然係澳門嘅特色，但採用不同的法包，配合帶甜的燒醬汁，隨即換來印尼式的風味。澳門幣42

Ray 話，澳門本地人特別喜歡點沙嗲、串燒和巴東牛肉等印尼菜。

白酒蒜香蜆肉意粉，雖然光顧當天的蜆肉偏細，但白酒蒜香汁做得出色，是女兒來刁廚·紐利必點。澳門幣82

最有趣是其中一款金巴蘭風味藍青口，帶點辛辣而creamy 的醬汁，原來是 Ray 在研發新菜時，誤打誤撞之下的特調，話說當時大家有感兩款新菜的醬都略有不足，卻又說不出所以然來，其中一人大膽建議不如將兩款汁混合，結果便得出呢款以印尼森巴醬為基調，再加入西式忌廉的醬汁，入口辣辣哋，混和了印尼口味，卻又帶西餐特色的自創菜式。

金巴蘭風味藍青口，帶點辛辣的creamy醬汁，配麵包同食一流。澳門幣128

參巴海鮮火山炒飯，炸蝦片是我的至愛，面頭灑上的辣椒粉勁度十足，不吃辣的朋友慎點。澳門幣72

刁廚牌綠水，其實是香茅斑蘭冰茶，入口清涼。澳門幣35

由2016年開業起已做出口碑，短短9年之間，幾位年輕人可以話經歷了大起大落；由開業頭兩年已為他們賺得第一桶金，2018年剛在台灣大展拳腳的分店，在2019年卻遇上疫情迫於結業，損失慘重。 Ray 表示：「澳門在疫情期間都好難捱，不過我哋改變咗經營模式，除開設VIP群，加強聯絡安排團購外，嗰陣冇堂食咪加強外賣囉，我哋幾個仲落手落腳送埋外賣添！反而生意仲唔錯，總算係捱過疫情。」

排除萬難之後的今天，回首多年努力的成績，「應該都可以有8分嘅，單係4年疫情已經好難捱㗎啦，起碼我哋而家都仲生存緊先啦～特別係我哋4個人嘅合作就好滿意，從來都冇鬧過交，係幾難得嘅！」

Info ：

澳門刁廚·紐利

地址：澳門福隆新街7號地舖

電話：853-28530425

營業時間：下午12:15 - 晚上10:00