沙田一田食堂必食︰日本松露玉子燒與得獎咖喱、米芝蓮推介，超市$35激筍貨及限定優惠

沙田街坊真幸福又有好嘢食！沙田一田旗艦店以新面貌登場，全新一田食堂最具話題性，集結13間受賞級食店及日本過江龍，包括Tabelog百名店之一的東京咖喱名店Caligari Neighbourhood、首登香港日本築地老字號「松露玉子燒」，以及香港米芝蓮必比登推介兩姊妹涼皮及阿純山東餃子。除此之外，東京話題酒販IMADEYA初登場wine pairing更方便，即日至7月3日期間特設一系列驚喜限時優惠，shopping更著數！

一田食堂13大人氣食店及日本過江龍

全新「一田食堂」為全線一田最大規模的美食專區，網羅米芝蓮推介餐廳、首度進駐香港的海外過江龍品牌、全港獨家的喫茶輕食，以及由藝人主理的創作甜點和本地人氣小店等，首登香港的日本築地百年老字號玉子燒專賣店「松露玉子燒」、新加坡的手工雪糕品牌「The Ice Cream & Cookie Co.」，以及香港米芝蓮必比登推介「兩姊妹涼皮」及「阿純山東餃子」、日本美食餐廳指南Tabelog百名店之一的東京咖喱名店「Caligari Neighbourhood」、藝人湯怡創立的甜品店「KAKAchevée」等等，6月4日至7月3日更推出限定餐單及獨家優惠。

松露玉子燒

有去過日本築地，一定認識於日本創業100多年的老字號玉子燒專賣店松露玉子燒，品牌首度登陸香港，香港都有得食啦！店長保證在一田食堂吃到的松露玉子燒與玉子三文治與日本無異，皆因每日清晨由日本空運到港，高湯玉子燒同樣使用有 50 多年歷史的簽約農場的新鮮雞蛋製成。松露玉子燒富蛋香，口感鬆軟但不會散，係日本味道呀！

松露玉子 $49/2件，6月4日至7月3日所有玉子及玉子三文治特價85折

日本直送松露玉子三文治 $49，6月4日至7月3日所有玉子及玉子三文治特價85折

Caligari Neighbourhood

日本美食餐廳指南「Tabelog」百大名店之一，連續多年於著名「神田咖哩大獎賽」獲獎的東京咖喱名店。如果你認為是日式偏甜口味咖喱就錯了，咖喱重香料味，使用小茴香、香菜、小荳蔻、丁香、肉桂等。「元祖椰汁咖喱」和「特級香料咖喱」為元祖店備受歡迎的兩款咖喱。

6月4日至7月3日惠顧任何套餐送炸蝦3隻 （價值$28）

The Ice Cream & Cookie Co

以獨特亞洲風味聞名新加坡的手工雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co. （ICC）推出多款純素及不含奶類的口味，以健康天然的椰子花糖取代精製白糖。現場同步推出人氣大熱的雪糕三文治及一田獨家杯裝自選軟雪糕，你更可購買多款口味手工麻糬軟心曲奇。

前︰Onde Onde 斑蘭椰子球軟雪糕/ Biscoff Cookie Butter焦糖脆餅軟雪糕原價$49特價$35

手工軟曲奇配Onde Onde 斑蘭椰子球軟雪糕 $100/2件

多款口味手工麻糬軟心曲奇

KAKAchevée

KAKAchevée由藝人湯怡創立，一田食堂是品牌首家新界分店，招牌蛋糕為士多啤梨麻糬慕絲蛋糕及巴斯克蛋糕。除了蛋糕更有不同口味的雞蛋仔及格仔餅，系列售價$22 至$48。

KAKAchevée由藝人湯怡創立

士多啤梨麻糬慕絲蛋糕 $318（6 吋）

6月4日至7月3日豬柳夾蛋芝士雞蛋仔原價：$46特價：$38

兩姊妹涼皮

冰凍的招牌涼皮與惹味的醬汁是該店的靈魂作品，2023至2025年均獲得香港米芝連必比登推介，喜歡麻辣惹味的定必不能錯過。

6月4日至7月3日惠顧兩姊妹涼皮招牌皮麵半價換購黑糖桂花冰粉飲1杯

阿純山東餃子

多年連續獲米芝蓮必比登推介，老闆山東青島人阿純有30多年做餃子的經驗，餃子皮用上魯花牌「山東粉」，傳統山東餃子每天在店內以新鮮食材作餡人手包製。餃子款式有10多款，其中最受歡迎的要數京葱羊肉餃，薺菜鮮肉餃也值得一試。

蝦仁韭菜雞蛋餃特價$66/7隻

南國小巷

觀塘人氣台灣料理食店，主打台式便當、特式拌麵、台式蛋餅、芋圓仙草等台灣美食，人氣招牌菜包括芋泥肉鬆吐司$42、地瓜薯條 $25、皇牌鹽酥豬扒便當$55。

6月4日至7月3日惠顧南國小巷任何產品$10加購椒鹽花枝丸 （3粒） / 黃金芋泥球 （3粒）

UCC CAFÉ MERCADO

全港唯一一間UCC CAFÉ MERCADO分店，主打香濃咖啡、日式洋食及清新輕食，無論是早起的朝九晚五上班族，還是想慢慢享受假期時光的悠閒族，UCC CAFÉ MERCADO都能滿足。

原味梳乎厘 $92

6月4日至7月3日提拉米蘇梳乎厘配UCC CAFÉ MERCADO綜合咖啡/西冷紅茶/鮮橙汁（只限堂食） （另收加一服務費）原價：$159 特價：$128

DONQ ÉDITER

全港首家、以「現場烘焙」聞名嘅「DONQ ÉDITER」獨家登場！ 店內有獨家限定的沙田柚芒果酥及焦糖香蕉丹麥酥等，和供應期間限定產品「黑糖麻薯西尾抹茶酥」！

沙田柚香芒酥 $26/100g

焦糖香蕉丹麥酥 $22

Cupping Room

Cupping Room多年來在國際和香港咖啡界勇奪多個獎項，培育了多位冠軍級咖啡師。新店開張期間人氣糕點廚師及模特兒Amanda S.創立的本地烘焙品牌Flakes and Layers更將進駐Cupping room。

6月4日至7月3日巴斯克芝士蛋糕/蒜香奶油包特價：買3送1

和牛波士

品牌為香港和牛進口商，成功研發並推出全港首創百分百「和牛牛丸」系列，香港首間「澳洲和牛小食店」2023年成立，主打使用澳洲黑毛和牛及日本優質食材，首創新品美饌「和牛Taco Sushi」。

和牛Taco Sushi

6月4日至7月3日惠顧任何和牛丼/Taco Sushi送皇牌和牛牛丸串1串 （隨機口味） 價值$25

鰹烏冬

觀塘人氣讚岐烏冬專門店，店主曾親自遠赴讚岐烏冬名產地的日本四國香川縣學習烏冬製作方法及，粗身麵條彈牙煙韌，麥香特別重，沾上鰹魚醬汁特別開胃。

6月4日至7月3日醋橘烏冬 原價$83、特價$65

東京銀座話題酒販IMADEYA首間海外實體店

創立於千葉縣的日本人氣酒販「IMADEYA」其首間海外實體店的合作商戶，並正式落戶一田沙田店。 「IMADEYA」將以店中店的概念登場，精心集結銀座旗艦店近100款最受歡迎的清酒、日本葡萄酒、燒酎等獨家商品或特色珍稀佳釀。

隨後店內更首度增設日本地道「角打ち」品酌體驗，顧客可付費品嚐每期逾三款的推介酒品，更不時可以品嚐到限量品及受賞酒，駐店銷售專員更會按顧客喜好提供專業的選酒建議。新裝推廣期間，凡於「IMADEYA」專區消費滿額即可獲贈限量日本清酒杯、磁貼或杯墊，數量有限，送完即止。

除了超市，一田沙田店更打造全新「Health LABO」專區，主打高品質營養補充品，店內涵蓋超過300大營養品牌。

東京生活風格創意品牌「Claska」首次以期間限定店形式登陸香港，帶來由人氣插畫師塩川いづみ創作的比熊犬MAMBO系列人氣產品，簡約線條勾勒出慵懶可愛的狗狗神態。

一田獨家引入T-shirt、咕（口臣）、公仔掛飾、收納袋等日常精品，買 2件9折期間限定優惠。

深受歡迎的「$20和食生活專區」強勢列陣超市貨架，精選多款日本人氣零食乾貨等；另設「日本直送新產品」優惠，網羅一系列日本直送新商品，一連四週更有「每週限定搶手貨」輪住登場，當中涵蓋和牛、越光米、紅燒鮑魚等，一田會員更可享有激筍「週末消費賞」，逢星期五六日消費滿$250即送指定超市好貨，包括金鳳米及Lion Top衣物污漬急救劑等，贈品天天不同。

Ohayo 乳酪 （各款） （125克）特價：$20 （原價 $30）

森永鬆鬆軟軟班戟粉 （170克）特價：$20 （原價 $32）

為配合一田35週年誌慶，多款精選美食推出35折及$35激筍優惠，美國珍寶生蠔、鹿兒島和牛肉眼扒及永樂手工麵均有優惠！

鹿兒島冰鮮黑毛和牛肉眼扒（每日限售35份，每人限購2份）原價：$220/100克特價：$35/100克

永樂粉麵廠手工麵（五個裝）原價：$58 特價：$35

一田沙田店

地址︰沙田正街2號新城市廣場3期1及2樓

營業時間︰百貨部門星期一至日10:00am - 10:00pm、超市部門星期一至日10:00am - 10:00pm

熱線︰2694 1111

詳情：https://www.yata.hk/tch/