日本清酒愛好者注意：一連3日清酒盛會「Sake Jump」明天開鑼！一次過品嘗過百款特色清酒 VIP門票可免費試飲「十四代」！

可能因為香港人喜歡食日本菜的關係，近年愛上飲清酒的人亦愈來愈多！如果你都是Sake迷的話，這個周末絕對要去於尖沙咀富衛1881公館內舉行的清酒盛會「Sake Jump」。場內集合了日本13個都府縣、超過20位備受矚目的新生代酒藏藏主親臨現場，可以一次過讓清酒愛好者品嘗過百款特色sake，例如用啤酒花釀製的手工啤、近年全球大熱的氣泡清酒Sparkling Sake，以及由兩位東京「50 Best Discovery」重量級調酒師親自調配的特色雞尾酒等。記者今日率先入場幫大家視察一下，看看有甚麼必試！

清酒盛會「Sake Jump」由明天（6月6日）開始，一連3日在尖沙咀富衛1881公館內舉行。（攝影：Katty）

源自日本的Sake Jump「若手の夜明け」，於2007年首辦，每年都會集合一群勇於創新、打破傳統界限的新世代釀酒師，希望讓更多人認識清酒的「可能性」。今年首次登陸香港，超過20位釀酒師帶來過百款的清酒，大部分都不是大家「見慣見熟」的名字，非常有新鮮感。

大部分酒藏藏主都會在攤位內跟sake fans交流，就算不懂日文都不緊要，因為會有翻譯幫手！（攝影：Katty）

「Sake Jump」的玩法，是要買入場券或入場套票，推介於網店預先購買18個「米幣」（即代幣，用來換清酒）連入場券，會送清酒杯一隻，價錢為$388。如果在現場買，入場門票是$80，每個米幣及酒杯分別要$22及$30，場內大部分的酒都是2至3個米幣。

這些就是用來換清酒的「米幣」。（攝影：Katty）

場內免費派發的地圖，更有位置供大家寫tasting notes。（攝影：Katty）

首先要介紹的，是WAKAZE「SummerFall」，每位入場人士都可以獲得一小杯免費試飲。WAKAZE的CEO是位年輕的日本人，很想把日本清酒推向全球，特別是年輕人，所以於去年在美國推出氣泡清酒「SummerFall」，酒精度只有11%，非常清新易入口，很適合夏天飲。

如果嫌入場的welcome drink不夠喉，可以再用1個米幣去換一杯！罐裝的設計方便飲用，即場可以訂購，每罐$40。（攝影：Katty）

另一間要介紹的，是木花之釀造所，於2020成立，是淺草首間Craft Sake釀造所，同時亦設有餐廳，可以品嘗到自家釀製的sake及佐酒美食。木花之釀造所最大的特色，是以濁酒「ハナグモリ」（Hanagumori）做主打產品，另有很多不同口味的濁酒，以及特別為製作雞尾酒而研發的清酒。記者試了熱情果味的濁酒，酒粕較多，很有口感，味道香甜，很有新鮮感，一試愛上，即刻貨金買了一支！

喜歡飲濁酒或是想挑戰新口味的sake fans，一定會愛上木花之釀造所。（攝影：Katty）

記者一試愛上的熱情果味濁酒。（攝影：Katty）

這款是由立正大學跟木花之釀造所共同開發的新濁酒——YEAH「ACAI-SAKE」，酒精含量只得5％，似在吃乳酪甜品一樣。（攝影：Katty）

枱上紅色那支是木花之釀造所的「Daiginjo Method」，只限在貴賓室供應，要買貴賓門票才可以試飲到。（攝影：Katty）

另外要推介是來自福島縣的haccoba，於2021年才成立，特色是在發酵過程中，加入了啤酒花，香味非常獨特，最受歡迎是加了蜂蜜的「Skey Honey」，記者就偏愛加了丁香及黑胡椒的「Ginger Pon Pon」，味道有點spicy，非常有趣。

加入了啤酒花釀製的haccoba，味道非常獨特，很值得一試。（攝影：Katty）

haccoba最受歡迎是這支加了蜂蜜的「Skey Honey」。（攝影：Katty）

來自京都Linné的「800蕎麥」，加入蕎麥釀製，有獨特的香味。（攝影：Katty）

榮獲2021年「世界酒藏」排名第一的八戶酒造（陸奥八仙），這款「AOMORI JUICY LAB -リンゴ」是用了青森蘋果製成的氣泡清酒，酒精含量只得3％，女生們必定喜歡！（攝影：Katty）

大會特別於室內地方設罝「氣泡清酒專區」，適合喜歡Sparkling Sake的朋友，推介女士們試這款有漂亮粉紅色的「米鶴Sparkling Rose」。

「臥龍梅Sparkling白麴」口感順滑清爽。

除了清酒，「Sake Jump」另一亮點是特別邀請來自日本東京「50 Best Discovery」的兩位重量級調酒師——Tokyo Confidential首席調酒師村田和奏（Wakana Murata）及Bar Wakabayashi主理人若林佑一（Yuichi Wakabayashi），他們特別為香港「Sake Jump」設計了4款清酒雞尾酒，更會於現場即席調製。

Tokyo Confidential首席調酒師村田和奏（Wakana Murata）。

Bar Wakabayashi主理人若林佑一（Yuichi Wakabayashi）。

兩位重量級調酒師特別為香港「Sake Jump」設計的4款清酒雞尾酒。

酒量好的sake fans，可以考慮買貴賓門票，$988包入場、48個米幣及精美清酒杯一隻，更可以憑徽章進入Chairman Club貴賓室一次，室內備有數款高級稀有清酒，可免費試飲一杯，包括「十四代」！另外，場內大部分清酒都可以購買，不過只供訂購，不能即刻帶走，買滿3支免運費！

購買貴賓門票，可以進入Chairman Club貴賓室一次，免費試飲一杯高級稀有清酒，包括「十四代」！（攝影：Katty）

場內亦有供應數款小食，各$78-88。（攝影：Katty）

場內大部分清酒都可以訂購，買滿3支免運費！（攝影：Katty）

FWD富衛保險呈獻︰Sake Jump Hong Kong 2025「若手の夜明け」

活動地點：富衛1881公館

活動時間：6月6日 2pm-10pm；6月7日 12nn-10pm；6月6日 12nn-8pm

購票：https://fwdmax.fwd.com.hk/Ticketing/sakejump2025

網址：https://www.sakejumphk.com/