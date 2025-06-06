中美角力港添憂，多元發展振經濟

在經濟或金融領域上，香港是否存在國安問題？亦即香港是否需防範一種主要來自外部的威脅，此種威脅是有組織或個人抱有破壞香港經濟的目的，並以此為手段意圖把中國經濟拖入困境。

我相信是有的。全方位遏制中國的發展是當前美國的國策，美國的政客早已把此意圖宣之於口，沒有太多的掩飾，其國防部長曾經揚言，五角大樓內每天都在討論怎樣對付中國。

不過，在軍事上，美國已失去可以為所欲為的優勢，與中國直接開戰，殊無把握取勝，所以美國更偏向代理人戰爭，挑動中國與鄰國的衝突，並售賣軍火予她們，使衝突加劇，自己亦可賺錢。但軍事衝突容易失控，且涉及傷亡，後果嚴重，若非不得已，對中國發動經濟戰遠為安全。

美對港經濟安全，構成長期威脅

香港實施一國兩制，在經濟戰中，美國會把香港與內地區分出來，不會對付嗎？在美國總統特朗普（Donald Trump）發動的關稅戰中，他對盟國一樣有殺無賠，怎會放過香港？

美國目前的國策是要盡快從其他區域的泥沼中脫身出來，集中力量對付中國，此種局面會維持多久？這要看美國為何會把中國看成是頭號敵人。這有兩大相關的因素。

第一是其霸權思想。美國政壇早已跌入「修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）」中，害怕崛起的中國會奪走她的霸權，就算中國信誓旦旦的表示無此意圖，她也會以己度人，拒絕相信。不要以為美國的政客很喜歡「修昔底德陷阱」這概念，他們不願意承認，因為這會顯出他們心中的畏懼與自私，他們寧願選擇不斷抹黑中國。

此種心態與策略，也許要等待中國的總體國力大幅度地超越美國才會消失，輕微的超越也不足夠，要達此境界，恐怕要一、二十年時間，所以來自美國對香港的經濟安全威脅是長期的。

美國敵視中國的第二個因素是她的「以鄰為壑」的經濟思想。美國貧富懸殊，社會分裂嚴重，政府欠債超過36萬億美元，政府與民間欠下的外債25萬億美元，9,000億美元的外貿赤字正是反映其社會的用度比其生產量超出9,000億美元，而用錢的失控，又主要來自其政府每年1.83萬億美元的財政赤字。要解決這些問題，正確的方法是要其政府及民間都省吃儉用一段長時間，但對政客來說，這無異是政治自殺，他們會更願意把經濟上的重擔轉嫁到別的國家與人民身上。4月初白宮漏出來的所謂《海湖莊園協議》（Mar-a-Lago Accord）雖難以執行，卻正好反映其心態。

《海湖莊園協議》5項具體條文的要旨，便是要別的國家對美國讓利，例如關稅被視為其他國家向美國交保護費及美元使用費的付款機制，其他國家不許向美國報復。又例如世界各國應多在美國投資或乾脆寫張支票送給美國庫房也無不可。

美敵視華，與鄰為壑圖收割全球

這些已是窮得瘋了才敢提出的掠奪性建議，誰會主動送錢給美國以救其燃眉之急？有個別政府是願意的，台灣的政府便十分樂意付款買些過期武器回來以討美國歡心。大多數國家不願意，卻畏懼美國的軍事與經濟霸權。不怕美國的，除了俄羅斯外，便是中國，而後者的軍事與經濟力量皆足以使美國忌憚不已。不把中國打下去，其他不願向美國進貢的國家便更有底氣，美國要在全球收割利益的行動便愈難展開，所以就算歷史上、文化上中國都不是美國的敵人，戰略上美國都要調動一切她能掌控的因素攻擊中國，香港能倖免嗎？

美國加關稅，主要的受害者是美國人民，其財經困局不會得到緩解，而且還會引致其他國家對美國的報復，情況會有如1930年訂定的《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot-Hawley Tariff Act），此法案嚴重加劇了大蕭條時期美國人民的痛苦，此法案的禍害已成為教科書級別的反面教材，但特朗普仍癡迷於用關稅去圖利。

美動盪美元風險勢增，港須應變

不過，這對香港卻是好事，香港本土生產的貨物對美出口甚少，去年大約只有60多億港元，微不足道，美國的關稅對港影響小。香港也在反其道而行，繼續自由貿易，零關稅，反而吸引到不少到港購物的遊客。

香港本土生產的貨物對美出口甚少，故美國關稅對港影響小；而香港也在反其道而行，繼續自由貿易，零關稅。（資料圖片）

美國當前政策的失敗，卻並不意味著香港經濟可安枕無憂。美國解決不了她的社會問題，財力愈短缺，通脹愈高，生產供應鏈因脫勾而斷裂，愈會促使美國鋌而走險，延續錯誤路線。美國政府愈靠不住，美元的風險便愈高，間接危害到與美元掛勾的港元及香港經濟的穩定。香港經濟尋求多元化，與更多的地區發展經貿關係，是應變之道。

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【知識庫】《斯姆特-霍利關稅法案》知多些



－《斯姆特-霍利關稅法案》（Smoot-Hawley Tariff Act）是美國於1930年通過的貿易政策，旨在提高超過2萬種進口商品的關稅，以保護美國本土產業。



－法案引發報復性關稅，許多國家提高對美國商品的進口關稅，導致美國出口大幅下降。



－美國與歐洲的貿易規模急劇萎縮，全球貿易活動下降約66%，進一步惡化了經濟衰退，加劇大蕭條。



－許多經濟學家警告該法案可能帶來負面影響，但時任總統胡佛（Herbert Hoover）仍簽署執行，使美國經濟陷入更深的困境。

（本文原載於6月6日《香港經濟日報》）