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06/06/2025

A股後向

#股市 #政政經經 #財金大勢 #A股
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　　A股好，港股必定好，在6月初之時，檢討下A股後向，可明確港股後向。

 

　　東吳證券商社團隊首席分析師吳勁草表示，從主力資金流向來看，早間電子、通訊、傳媒、電腦、機械設備等板塊獲得淨流入，顯示出市場資金對這些板塊的看好。其中，恒寶股份(深:002104)、勝宏科技(深:300476)、中際旭創(深:300308)等個股獲得主力資金的大幅淨流入，分別達到9.3億、7.0億、6.2億元（人民幣．下同）。這些個股的強勢表現，不僅帶動了相關板塊的上漲，也反映了市場資金對新興產業的青睞。

 

　　然而，並非所有個股都能獲得資金的青睞。德邦股份(滬:603056)、寧德時代(深:300750)、比亞迪(深:002594)等個股遭遇主力資金的淨流出，分別達到6.4億、3.1億、2.9億元。這些個股的下跌，不僅拖累了相關板塊的表現，也加劇了市場的分化。這種分化現象既反映了市場資金的逐利性，也體現了投資者對不同個股未來前景的預期差異。

 

　　面對當前市場的震盪格局，機構觀點呈現出一定的分歧。國都證券投顧嚴秀麗認為，目前大盤在3400點（上證指數）下方震盪蓄勢，有「契機」但缺「油門」。她建議投資者逢低進場，在震盪市裏「找肉吃」。短線可關注低位新消費等題材，中線則建議持續關注機器人等受益於政策支撐的行業。

 

　　華西證券指出，市場積極定價中美貿易關係進一步緩和。然而，仍然需要警惕特朗普關稅政策再度反覆的可能。考慮到指數波動率預期較低以及中證2000擁擠度處於高位的情況，保留倉位並尋找低位板塊布局，可能是相對穩健的交易策略。

 

　　此外，算力產業鏈的領漲也反映了市場對新興產業的看好。然而，新興產業的發展往往伴隨著高風險和高不確定性。投資者在布局相關板塊時，應充分了解行業動態和公司基本面，避免盲目跟風。

 

　　黃金、創新藥等概念股的回調，顯示出市場資金在不同板塊間的輪動效應。這種輪動效應既反映了市場資金的逐利性，也體現了投資者對不同板塊未來前景的預期差異。在黃金板塊回調的背景下，投資者應關注國際金價走勢以及內地黃金市場的供需情況。而在創新藥板塊回調的背景下，投資者則應關注公司的研發進展、臨床試驗結果以及政策環境等因素。

 

A股或迎來變盤窗口

 

　　當前，大盤在3400點下方震盪蓄勢，市場或迎來變盤窗口。一方面，隨著中美貿易關係的進一步緩和，以及國內政策的持續發力，市場有望迎來新的上漲動力。另一方面，隨著指數波動率的降低以及中證2000擁擠度的提升，市場也面臨著一定的調整壓力。因此，投資者在操作上應保持謹慎，密切關注市場動態和政策變化。

 

　　在震盪市裏，尋找低位板塊布局成為投資者的共識。電子、通訊、傳媒、電腦、機械設備等板塊獲得主力資金的淨流入，顯示出市場資金對這些板塊的看好。投資者可關注這些板塊中的優質個股，尤其是那些具有成長潛力、估值合理的公司。同時，也可關注政策受益的行業和板塊，如機器人、新能源等。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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