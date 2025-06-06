香港港麗酒店自助餐｜$388盡享多款國際美食：壽司、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆、Movenpick雪糕！網店預訂75折 每位連加一唔使$330！

有無想過跟好友Happy Friday在酒店吃自助餐每人連加一唔使$330？香港港麗酒店樂聚廊由6月6日起逢星期五及六推出全新的「饗•樂之夜」自助餐，每位只需$388，就可以盡嚐超過45款國際美食，兼有現場音樂演奏，更可以由8點食到11點，食足3小時！於6月30日前透過網店預訂，更可享75折優惠，連加一只是$329.8，非常超值！

香港港麗酒店大堂的樂聚廊，由6月6日起逢星期五及六晚上8時至11時將會供應「饗•樂之夜」自助餐，是港島區唯一一間提供宵夜自助餐的酒店餐廳。廚藝團隊特別為食客準備了酸辣鹹香的東南亞美食來迎接炎熱的夏夜，包括日式太卷壽司、豆腐泡菜、泰式青木瓜豬頸肉沙律、柚子花生沙律、泰式魚餅、泰式烤雞扒、印式雞肉咖喱及自家製羊肉咖喱角等，絕對適合香港人的胃口。

熱盤方面，有即席炮製地中海烤雞肉卷、避風塘炒蝦、豉椒炒蜆、豬串骨、南乳炆豬手、中式點心、乾燒伊麵及揚州炒飯等。還有熱騰騰的即煮亞洲麵食，可自選不同配料及粉麵，配搭魚湯、清雞或馬來西亞喇沙湯。當中以喇沙湯底最受歡迎，主廚以蝦殼及蝦膏熬製蝦湯，再加入喇沙葉、喇沙醬、椰奶、香茅、南薑等烹調兩小時，濃郁味美。

宵夜當然要食甜品，特別推介金葉庭中菜廳出品的自家製豆腐花及招牌楊枝甘露。另外還有3款不同口味的Mövenpick雪糕，無限量供應。其他甜點還有荔枝紅桑子玫瑰蛋糕、麵包布甸、沙巴翁配意式脆餅、朗姆酒蛋糕配鮮忌廉、合桃露、合桃酥及笑口棗，甜品控一定大滿足！

除了品嘗美食，餐廳還有駐場歌手及樂隊演出爵士及流行樂曲，讓食客chill住食足180分鐘！喜歡飲酒的朋友，可另加$198無限暢飲氣泡酒、紅白美酒、果汁及汽水，最適合與三五知己享受微醺時刻，迎接美好周末。

樂聚廊「饗·樂之夜」自助餐

供應日期及時間：2025年6月6日起，逢星期五及六（公眾假期除外），8pm-11pm

地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

價錢：成人 $388、小童 $258

網店訂位：https://eshop.conraddining.com/zh-hant/product/feast-to-the-rhythm-buffet-dinner/