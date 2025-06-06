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06/06/2025

薛家燕童星入行每日酬勞$10， 媽媽幫手理財 「小富婆」請同學飲汽水

#蕭芳芳 #薛家燕 #陳寶珠 #馮素波 #馮寶寶 #沈芝華 #娛樂新聞 #王愛明 #七公主 #影視娛樂
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Text: wong lin lin rachel

　　薛家燕入行60多年，愈做愈精神，從不言退，工作仍然排得滿滿。近日，她接受訪問談到昔日往事，重提入行經過，原來當年做童星，每日人工有10元，而她跟陳寶珠、蕭芳芳等人組成「七公主」時，雖說名成利就，卻有很多驚嚇經歷。

 

 

　　日前，薛家燕在訪問中，談及當年入行經過，當年爺爺擺大壽，她自薦上台做大戲，被現場做電影製片的賓客看中，邀請她做小演員。不過當初父親反對做童星，幸好媽媽支持，她表示：「媽媽覺得我有演戲天份，就畀我試下，佢同我一齊睇劇本，而且有場慘情戲，佢覺得我外型唔好，佢剪爛啲毛巾貼上衫，又將我啲頭髮整亂，所以我先成功，媽媽嘅功勞係好大。」

 

 

　　當時做童星，薛家燕賺到的酬勞都由媽媽打理，每日人工有10元，媽媽每天給她兩元做生活費，當時已是「小富婆」：「我拎住兩蚊返學，請埋同學飲綠寶、維他奶，都係兩毫子。」

 

 

　　在娛樂圈愈做愈紅，70年代薛家燕跟陳寶珠、蕭芳芳、馮寶寶、馮素波、沈芝華、王愛明組成「七公主」，紅遍東南亞，超級受歡迎，出街被粉絲前呼後擁，原來薛家燕有段難忘經歷：「有一次去登台，有一個瘋狂歌迷衝咗上台，被保安打傷流鼻血，我嚇到走入後台喊。」她還提到當年在馬來西亞險被綁架，她仍猶有餘悸：「聽講嗰陣綁票多數都會撕票，如果真係，而家就唔會有薛家燕嘅訪問。」 已經工作逾60年，工作仍然排得密麻麻，登台表演、打理童星訓練學校、又要做電台主持，正正就是她喜歡的工作，所以永不言休。

 

 

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