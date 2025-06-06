香港八、九十年代喜劇電影展覽︰免費重溫百條笑片片段，昔日酒廊K房及經典海報打卡位

邊度可以免費入場笑餐飽？喜劇迷留意！香港電影資料館 全新展覽康「娛樂無窮——笑看八、九十年代香港喜劇電影」即日起舉行，焦點推介「大笑四房」展區展示近百條喜劇電影選段，一齊爆笑經典重溫。現場更有喜劇電影經典歌曲、海報打卡位和互動裝置， 6 月中更有高志森同毛舜筠主講座談會，同你分享香港笑片點滴。

無論係《富貴再逼人 》（1988）「一百蚊紙頂心口，十蚊港紙扎褲頭，大餅硬野最就手，一蚊美金摸籮柚」，定《賭聖》（1990）「各位觀眾，4條煙！」，一諗起1980至1990年代的經典喜劇電影對白同歌曲，腦海瞬間勾起幕幕爆笑畫面。全新展覽康「娛樂無窮——笑看八、九十年代香港喜劇電影」，即日至10月19日在資料館展覽廳舉行，透過喜劇電影選段、口述歷史、喜劇電影經典歌曲和海報，展示香港喜劇電影的獨特魅力。

「大笑四房」分類展示近百條喜劇電影選段，帶你拆解笑話的組合元素。

嚟到「大笑四房」包你可以大笑一場！展區分為經典組合、誇張演繹、時代笑話和無厘頭四個主題，精選放映近百條八十至九十年代經典港產喜劇電影的精彩選段，包括《快餐車》（1984）、《富貴逼人》（1987）、《賭聖》（1990）及《大內密探零零發》（1996）等，呈現和拆解電影喜劇笑點的設計和建構方式。

圖示《賭聖》（1990）劇照。（鳴謝思遠影業公司）

圖示《家有囍事》（1992）劇照。（鳴謝東方影業）

開心K房『聲雅廊』展區則布置成八、九十年代流行一時的酒廊，你可欣賞二十多首精選喜劇電影主題曲或插曲片段，包括《92黑玫瑰對黑玫瑰》（1992）的《舊歡如夢》、《表錯7日情》（1983）的《一段情》和《家有囍事》（1992）的《相逢何必曾相識》等，以聽覺和視覺感受流行文化歷久不衰的喜劇火花。

「開心K房『聲雅廊』」重現昔日酒廊場景，搭配經典喜劇歌曲，讓你沉醉在音樂與笑聲之中。

當年喜劇海報好經典，畫風搞笑又誇張，現場特設由《鬼馬智多星》（1981）、《最佳拍檔》（1982）和《百變星君》（1995）等多張經典喜劇電影海報組合而成「繽紛海報瀑布」，大家可以打卡留念！現場還有，引用多位演員和創作人對喜劇的獨到見解，拼砌成「金句牆」，以及高約四米高融合多個喜劇經典場景及香港特色地標的紙藝立體牆影相區。

高近4米紙藝立體牆，融合喜劇經典場景及香港特色地標的打卡位。

場內還有多個有趣的打卡和互動裝置。

另外「口述歷史：我們的喜劇時光」部分，有毛舜筠 、吳君如 、 王晶 、高志森 等台前幕後影人專訪，同觀眾分享喜劇電影演出和創作心得。6月22日香港電影資料館電影院舉行第一場展覽座談會，由高志森同毛舜筠主講，資深影評人登徒主持，各位影迷唔好錯過！

娛樂無窮 — 笑看八、九十年代香港喜劇電影

日期：即日至10月19日

開放時間：星期一、三至日：上午10時至晚上8時、星期二（公眾假期除外）休館

地點：香港西灣河鯉景道50號香港電影資料館展覽廳，免費入場

www.filmarchive.gov.hk/tc/web/hkfa/2025/comedy-e/pe-event-2025-comedy-e.html

查詢︰2739 2139

座談會(一)： 「導」與「演 」的惺惺相惜

日期：6 月22日

時間：2:30pm

講者：高志森、毛舜筠 、登徒（主持）

座談會（二）：詳情容後公布

地點：香港西灣河鯉景道50號香港電影資料館電影院

座談會以粵語主講，免費入場。觀眾可於座談會開始前45分鐘於一樓大堂等候入座，名額有限，先到先得，額滿即止。

節目查詢：2739 2139