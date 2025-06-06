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06/06/2025

職場女王︱新世代易辭職，如何管理玻璃心？青年人的三大職場忠告

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　　近日應朋友之邀，以我是CEO的身份，點評一個有幾位初出茅廬年青人的初創項目。

 

　　其實打開PowerPoint的頭一頁，就沒有再看下去的興趣和需要。不過，為了希望年青人能夠從今次的經驗學到最多，我一直保持緘默，讓年青人們自由發揮。講解完畢之後，朋友奇怪過程中為何我不發一言？怎麼沒有提問？

 

　　入正題之前我先小人後君子，開宗明義講清楚我的立場。我來的目的是分享實戰經驗，日後他們會面對的挑戰包括挑釁，肯定比今日的更激烈慘烈。置身這個AI年代，必須把握分秒時機時間很努力和時間競賽，我們最大的資產就是時間誰都浪費不起，我講的說話不會是他們喜歡聽的，但都是他們必須面對的事實。我直接指出他們的疏漏，點出他們的不足，是對他們最大的尊重。 

 

　　今次預演，要是我揸正來做的話，未開始已經結束。求其是但在網上找幾張圖片加幾隻字，提出的論點全屬個人猜測，沒有做research沒有數據backup，就是全部靠估？如何能夠sell到一個經驗老到熟悉行情的內行人buy？我給他們的第一個忠告是：只有認真做的事，才有機會換來被認真的對待。

 

　　求其是但做出來的功課，如果只是為了敷衍我，還不算是最差。最差的是根本不知道這種心態和態度有問題，非常可怕！我給他們的第二個忠告是：There’s only one chance to make a first impression

 

　　要sell的究竟是甚麼？要sell的對象想要聽的需要知道的是些甚麼？做presentation做pitching說穿了就是storytelling，最重要的是，但是太多人都忽略了的事，對方為甚麼要聽你講這個故事？我給他們的第三個忠告是：換角度思考，講一個令對方記得住的故事。 

 

　　只不過這件事的結果，遠超我能想像的。會議結束之後，朋友請我飲咖啡，突然有兩位年青人氣急敗壞走入來說，他們其中一位要辭職，另有一位已經走了，即時消失同時熄掉手提電話無法聯繫了。

 

　　我愕然，何故？朋友解釋因為兩位年青人都各有性格特質，其中一位做事非常認真，盡心盡力做出來的事，接納不了別人的任何人的批評點評。即使有不足之處要指出，都要非常小心客氣，只能循循善誘溫馨提示善意提點。另一位本來就很情緒化，遇上不快，心情不好就辭職。

 

　　坦白講，直至落筆此刻我還是心有戚戚焉，我問心無愧，但是太直接了呢？不過不禁要問，莫講是初創企業，人生也好即場也好，學習過程中成長經歷中必定都會遭遇很多挫折挫敗，肯定是玻璃心絕對無法承受得了的，如何面對得了現實事實的殘酷？

 

　　看來我真的不合時宜，多管閑時白擔心。我老了時日無多了，要認真考慮，從今以後不再誤人子弟了！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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