Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version｜專業級紅外熱感鏡頭、極端戶外及專業應用場景

Ulefone旗艦三防系列再有新突破，全新Armor 28 Ultra Thermal Version擁有頂級規格，結合專業級紅外熱感鏡頭、紅外夜視、與雙螢幕設計，加上1吋感光元件和極高續航力，定位明確針對極端戶外及專業應用場景。





Armor 28 Ultra Thermal Version用上6.67吋熒幕，設有5,000萬像素自拍鏡頭。

Armor 28 Ultra Thermal Version延續Armor系列一貫風格，四邊設有防撞膠框，配合鋁合金中框結構，通過IP68/IP69K防水防塵和MIL-STD-810H軍規抗摔認證。特别之處，是手機不單配備支援120Hz刷新率及2,200nits亮度的6.67吋2,460 x 1,080解像度AMOLED熒幕，機背更加入了1.04吋AMOLED副屏幕，可直接顯示支援時間、音樂、訊息及來電顯示等資訊，而兩個熒幕均採用Corning Gorilla Glass Victus玻璃強化防刮抗壓能力。

Armor 28 Ultra Thermal Version採用同系列三防手的設計，機身以黑色為主。



Armor 28 Ultra Thermal Version配置四主鏡組合，亦設有1.04吋AMOLED副熒幕。

機頂設有紅外線埠，配合內置應用程式可作家用遙控器，另設有耳機插孔。



機側保留了「智靈鍵」，能一按開關手機的功能，更附有uSmart介面連接專屬周邊。

機身右側設有音量鍵及整合電源鍵的指紋感應器，也備有快門按鍵。

機底設有USB Type-C介面及耳機插孔，兼以防水塞保護。



Armor 28 Ultra Thermal Version採用真三卡設計，支援5G雙卡雙待，更設有獨立microSD記憶卡插槽。

手機內置16GB記憶體，並支援記憶體擴展功能讓系統獲得額外16GB記憶體。

相機提供的拍攝功能與同系列手機相同，也內置AI拍攝功能。

配合內置的熱感鏡頭，可得知物體的溫度狀況。

Armor 28 Ultra Thermal Version用上MediaTek Dimensity 9300+處理器，內置16GB記憶體（可動態擴展至32GB）及1TB 儲存空間，也設有獨立microSD卡插槽。在這個規格下，安兔兔測試有186萬多分，效能之高毋庸置疑。電池方面，手機內置10,600mAh超大容量電池，支援120W有線快充、50W無線快充及反向充電，跟機也附有120W充電器，官方表示只需10分鐘即可充電40%。

新加不同AI工具對相片進行後製，如移除不必要的主體、更換相片背景、將人像照片變成影片，以及把普通照片生成專業級照片。

Armor 28 Ultra Thermal Version用上Dimensity 9300+處理器，安兔兔測試有186萬多分，效能之高毋庸置疑。







Armor 28 Ultra Thermal Version的主鏡頭用上Sony IMX989一吋感光元件，可拍攝出極高畫質的照片。

Armor 28 Ultra Thermal Version配置四主鏡組合，包括5,000萬像素廣角、5,000萬像素117.3°超廣角微距、6,400萬像素夜視（配備四顆IR LED燈），以及640 × 512像素ThermoVue T2熱感鏡頭。其中廣角鏡頭用上Sony IMX989一吋感光元件，能拍攝出極高畫質的照片，而手機也新加不同AI工具對相片進行後製，如移除不必要的主體、更換相片背景、將人像照片變成影片，以及把普通照片生成專業級照片。此外，手機設有5,000萬像素前鏡頭，支援4K錄影與美顏模式。

總結

Armor 28 Ultra Thermal Version 不再只是「夠硬淨」的三防手機，而是提供全方位功能，結合熱感測溫、紅外夜視、大容量儲存、副屏幕顯示與頂級防護。以$6,899定價來說，對於追求實用性及可靠性的用家絕對值回票價。







作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz八核

記憶體：16GB RAM / 1TB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,460 x 1,080像素，6.67吋多點觸控AMOLED（主熒幕） / 340 x 340像素，1.04吋AMOLED（副熒幕）

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素117.3°超廣角 + 6,400萬像素夜視 + 640 x 512熱感

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / FM收音機 / 紅外線埠

電池：內置10,600mAh

體積：174.2 x 83.6 x 19.4毫米

重量：450克

售價：$6,899

查詢：鵬勃電子 2717 8131