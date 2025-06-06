PC產業第三勢力成形中？NVIDIA、聯發科推「加速處理器」，衝擊Intel、AMD CPU雙雄霸權！

輝達（NVIDIA）在個人電腦（PC）領域起家，打拼多年終於在顯示卡市場佔一席位；如今雖在AI伺服器賽道上獨領風騷，但搶佔PC版圖的野心卻十多年來未曾改變。有消息指，輝達正跟聯發科（MediaTek）合作開發「加速處理器」（APU），集最新Blackwell GPU與Arm CPU於一身，最快2025年底登場，更盛傳Dell旗下電競品牌Alienware將推出首款採用此APU的筆電。究竟NVIDIA能否打破Intel與AMD兩雄相持的市場格局，重塑PC產業生態？

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DGX Spark降低AI開發門檻

自2024年起，市場盛傳NVIDIA將與聯發科攜手進軍PC市場。2025年1月，輝達執行長黃仁勳在一場投資者簡報會議上終於鬆口，表示正跟聯發科共同研發一款面向更廣受眾的新型CPU。同年5月，黃仁勳與聯發科執行長蔡力行在台北國際電腦展（Computex）上，發表AI超級電腦NVIDIA DGX Spark。

DGX Spark是NVIDIA有史以來體積最小的AI設備，內建NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，透過NVLink-C2C互連技術實現CPU與GPU的共享記憶體模型，可提供高達1,000 TOPS（每秒兆次運算）的AI運算力，容許開發者在DGX Spark上進行AI模型設計、微調和推論，並能順暢地將模型匯出至任何數據中心或雲端基礎架構。

黃仁勳強調，DGX Spark的CPU是由聯發科負責設計，能夠跟Blackwell GPU直接結合，建造半客製化的AI運算架構。戴爾（Dell）、惠普（HP）、華碩（ASUS）等電腦品牌將於2025年7月開始發售DGX Spark，售價為4,000美元（約31,200港元）。

NVIDIA執行長黃仁勳（左）與聯發科執行長蔡力行（右）在Computex 2025主題演講上，聯合發表小型AI超級電腦NVIDIA DGX Spark。（圖片來源:翻攝Computex官方YouTube影片）

助NVIDIA吸納全球AI開發者

輝達一向從事交易額以千萬美元計算的AI伺服器大茶飯，為甚麼忽然涉足只售4,000美元的AI電腦小生意呢？究其原委，黃仁勳是想將全球AI開發者盡可能拉進NVIDIA生態圈。該公司盡管已擁有大部分數據中心客戶，但卻未能掌握可以產製AI應用的開發者。如能藉由DGX Spark吸納這群AI開發者，繼而在輝達平台上誕生各種AI應用，那麼坐擁大量AI應用的NVIDIA，將能全面掌握AI產業的話語權。

日後開發者只要用筆記型電腦連上DGX Spark，就可以直接使用輝達AI開發工具來製作AI模型，並無縫部署到雲端平台，大幅降低AI研發門檻。倘若連接DGX Spark的那部筆電也是NVIDIA產品，整個AI開發環境將完全落入輝達之手。

踏入6月，業界傳出NVIDIA與聯發科正聯合開發一款專為電競筆電而設的APU，內裏整合輝達Blackwell GPU與聯發科設計的Arm架構CPU，採用台積電的3奈米N3製程生產，可望在2025年第4季至2026年初面世，而Dell旗下高階電競品牌Alienware將會發售首款內置NVIDIA APU的筆電。

開發者只要用任何一部筆電連接NVIDIA DGX Spark（右），即可使用輝達AI工具來開發AI模型。（圖片來源:NVIDIA官網）

NVIDIA APU搶攻電競筆電市場

所謂APU（Accelerated Processing Unit），意指在單一處理器內整合CPU與GPU功能。據稱，採用NVIDIA APU的筆電只需以65W功率運作，便能達到內建GeForce RTX 4070高階顯示卡、120W功率筆電的同級性能，實現低能耗、高效能的完美境界。若這傳聞中的規格成真，勢將改變電競筆電長期以來CPU、GPU分離架設的設計思維，這既有利於提升散熱效能，又有助於縮減機身體積。

著名科技YouTube頻道「Moore's Law Is Dead」釋出一幅據稱是輝達內部流出的APU工程樣本相片，顯示這款採用單晶片設計的APU，周遭鑲嵌了8顆LPDDR5X記憶體晶片。值得留意的是，晶片本身形狀、以至周遭記憶體布局，均與DGX Spark主機板上的GB10超級晶片非常接近，故此不能排除NVIDIA APU可能是GB10的延伸產物。

現時市面上主流電競筆電主要使用英特爾（Intel）或超微（AMD）的x86架構CPU，再搭配NVIDIA顯示卡。近年異軍突起的Arm架構CPU由高通（Qualcomm）主導，在微軟（Microsoft）支持下組成「Windows on Arm」平台，理論上可兼容大部分Ｗindows PC軟件。但實際上，高通Snapdragon X處理器仍需透過微軟《Prism》軟件模擬執行PC遊戲，以致效能表現欠佳，市場反應平平。

根據YouTube頻道「Moore's Law Is Dead」釋出的工程樣本相片，NVIDIA APU的能耗為80W至120W，圖像顯示能力與高階顯示卡GeForce RTX 4070同級。（圖片來源:翻攝Moore's Law Is Dead的YouTube影片）

輝達APU衝擊Intel CPU霸權

NVIDIA較高通優勝的是，在PC遊戲領域深耕已久，其顯示卡一向以卓越的遊戲表現著稱。如果輝達能為開發者提供便利的開發工具，可將支援x86架構的PC遊戲轉移到Arm架構，再配合更積極的NVIDIA驅動程式更新，有望吸引遊戲玩家的目光。如此一來，NVIDIA有機會在Windows On Arm陣營中躍居為老大，變成Intel、AMD在PC市場的頭號大敵。

有爆料者指，NVIDIA APU系列中的N1X將瞄準高階消費與商業應用領域，AI運算力達到180至200 TOPS，適用於AI筆電與工作站產品；N1則針對入門級與主流消費者市場。除Dell外，華碩、惠普、聯想（Lenovo）等主流品牌已著手準備基於NVIDIA APU推出新機型，搶攻AI PC市場。

NVIDIA加入Arm CPU陣營後，將為x86處理器雙雄帶來前所未有的巨大壓力，逼使Intel、AMD加快技術創新以作抗衡。由是觀之，未來PC處理器市場的競爭將愈演愈烈，為消費者帶來更多、更好的產品選擇。