麥當勞App新儲分功能︰$1滑嘟嘟奶昔及每日派$10現金券，首推滑嘟嘟系列限量潮物附換購方法

麥當勞 App又有新搞作！即日起，麥當勞App推出全新儲分功能，消費$1即賺1分！會員凡透過麥當勞App、櫃檯，或經自助點餐機點餐時選購美食，即可以邊食邊儲分換取不同獨家獎賞，包括加$1就可兌換全新滑嘟嘟奶昔！另一個震撼消息，滑嘟嘟系列限量潮物香港都有啦，即日起麥當勞App首次推出5款滑嘟嘟系列限量潮物，包括保溫杯、棒球帽、沙灘巾、手挽袋以及短襪，超靚又得意，fans必搶！

香港麥當勞是次特意邀請過往曾推廣麥當勞App的陳奕迅（Eason）擔任星級代言人

$1即享人氣王滑嘟嘟奶昔

為慶祝全新儲分功能推出，麥當勞App為會員送上三大至抵頭炮優惠！首先即日起至6月29日期間，麥當勞App會員首次消費任何食品即可獲額外100分！

第二， 6月9日（星期一）上午11時起，麥當勞更推出全新人氣王滑嘟嘟奶昔，會員以100分加$1就可兌換，數量有限，換完即止。

第三，6月9日（星期一）起至6月15日，每日大派$10套餐現金券，適用於上午11時後，只需透過麥當勞App選購指定超值套餐，即可享立減$10折扣，邊食邊儲分！

滑嘟嘟一直人氣高企，以其可愛形象獲得大眾歡心，今次與麥當勞粉絲一起慶祝滑嘟嘟生日，其招牌人氣王滑嘟嘟奶昔曾於美國、英國、澳州、日本及韓國等地推出，其後旋即引起搶購熱潮。是次香港麥當勞將人氣王滑嘟嘟奶昔帶來香港。人氣王滑嘟嘟奶昔為雜莓味奶昔，味道酸甜清新，數量有限，售完即止。

人氣王滑嘟嘟奶昔，以全新設計飲品杯盛載的雜莓味奶昔，搶眼紫色加上滑嘟嘟搞鬼笑容，可愛度十足。6月9日（下星期一）上午11時起，麥當勞推出全新人氣王滑嘟嘟奶昔，會員以100分加$1就可兌換，數量有限，換完即止。

首次推出滑嘟嘟系列限量潮物

滑嘟嘟 fans注意，即日起麥當勞App首次推出5款滑嘟嘟系列限量潮物，包括人氣王滑嘟嘟保溫杯、人氣王滑嘟嘟棒球帽、人氣王滑嘟嘟沙灘巾、人氣王滑嘟嘟手挽袋以及人氣王滑嘟嘟短襪，全部精美禮品均以紫色為主調，再搭配滑嘟嘟可愛肖像和笑容，fans必搶！

詳細換購方法

步驟1︰點擊App內指定Banner到網上商店

即日（6月6日）下午3時起，麥當勞App同步首次推出5款滑嘟嘟系列限量潮物。App會員可點擊App內指定Banner到網上商店，以積分加錢換購心水潮物。會員只需以100分即可加指定金額選購心水滑嘟嘟系列限量潮物。換言之，會員可以首次消費任何食品即可獲取的100迎新積分加錢換購心水禮品！顧客可瀏覽麥當勞App網上商店查看換領潮物的詳細餐廳地址。

步驟2︰收到換領QR Code

成功購買潮物的會員會收到換領QR Code，由6月9日（下星期一）上午11時起可到所選的指定麥當勞餐廳換領已選購之禮品，數量有限，售完即止。

步驟3︰成功購買潮物的會員會收到換領QR Code，由6月9日（下星期一）上午11時起可到所選的指定麥當勞餐廳餐廳換領已選購之禮品。人氣潮物數量有限，售完即止。

會員只需100分即可加指定金額選購心水滑嘟嘟系列限量潮物：

100分+$200兌換人氣王滑嘟嘟保溫杯

100分+$150兌換人氣王滑嘟嘟棒球帽

100分+$100兌換人氣王滑嘟嘟沙灘巾

100分+$50兌換人氣王滑嘟嘟手挽袋

100分+$30兌換人氣王滑嘟嘟短襪

麥當勞App積分獎賞優惠

全新儲分功能即日起登場， App會員將可透過優惠頁面換領精選美食、現金券或限量潮物，例如以100分換領指定超值早晨套餐減$3現金券，或以300分免費換領新地筒一杯，盡享多款精選美食！麥當勞App積分獎賞優惠上午11時至午夜12時適用，優惠期有限，成功換領的獎賞換領券可即時或30天內使用。

100分換領超值早晨套餐減$3現金券

300分免費換領新地筒一杯