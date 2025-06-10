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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

10/06/2025

台灣隨時被美國擺上談判桌賣掉

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　千呼萬喚始出來，特朗普喊了很久的中美領導人通話，大陸終於肯接電話了。外界普遍認為此舉有助緩和兩國緊張關係，但對貿易戰而言，只是領導人定了大方向，仍未有明顯突破，反倒是特朗普在台海問題上的態度，顯示台灣可能被擺上談判桌賣掉。

 

　　兩國元首會談除了經貿議題外，據《新華社》報道，「習近平強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數台獨分裂分子，把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。有別於拜登時期和特朗普第一任期，中方提及台灣問題時都以不同方式轉移焦點，特朗普這次竟然選擇沉默不接話、不表態，後面更以「美方將繼續奉行一個中國政策」回應。

 

　　特朗普稍後在社交媒體發文，只聚焦在中美貿易協議與稀土問題等，完全沒提及台灣，國務院亦無反駁中方的講法。這顯示特朗普認知到，如讓台灣問題成為中美對抗核心，將損害美國利益。

 

北京技術性放寬對美稀土出口管制，讓特朗普可以向民眾吹噓中美領導人通話取得成果。（特朗普Truth圖片）

 

　　特朗普上台後，雖然從2月開始對大陸發動貿易戰，但過程中並未如拜登執政期間，不時將台灣拿出來刺激北京。甚至中美代表在日內瓦進行關稅會談後，特朗普在記者會中突然講出「對統一與和平非常有利」，顯示他當時已為兩國領導人通話營造有利氣氛。

 

　　其實從特朗普向全球發動貿易戰，企圖以高關稅迫各國讓步開始，大陸方面就認為是貿易霸凌行為，以不跪定調，絕不退讓。外界因而猜測，誰先開口找對方談判，就等於先跪認輸。

 

　　特朗普向來慣於搶先發言，製造對自己有利的形勢，但從今次兩國元首通話來看，是北京方面率先宣布，而且強調應美方要求，就戰略上來看已站在高位，也在通話前點出特朗普已經熬不住先跪了。

 

　　之所以發生這種情況，筆者認為除了是大陸祭出連串組合拳，有效應對美方挑釁外，在4月宣布停止佔全球九成產量的七種稀土及相關稀土磁體合法出口，並嚴查稀土走私，反制美國貿易霸凌的做法，亦產生一定殺傷力。結果，令高度依賴中國稀土的美國高科技產業、尖端武器製造商到汽車等行業，全都面臨無關鍵材料的生產斷鏈困局，也因此全球第四大車廠斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis NV)和富豪集團(AB Volvo)，先後宣布美國工廠裁員。

 

　　這次中方率先向通用汽車(General Motors)、福特(Ford)及斯泰蘭蒂斯這三大美國汽車製造商的供應商，批出有效期6個月的稀土臨時出口許可，算是向特朗普釋出善意，讓他可以此作為突破，向民眾吹噓稀土問題已解決。

 

　　大陸在這次通話中，明確劃下「台獨」是破壞中美關係的紅線，相信是要求特朗普約束手下為數不少的親台官員，也回應近期部分美國學者認為，賴清德的「台獨」行徑可能將美國拖進台海戰爭的看法。

 

　　「外交政策」(Foreign Policy)網站近期刊登卡內基國際和平基金會資深研究員奇維斯(Christopher S. Chivvis)一篇題為「川普應該管管台灣」(Trump Should Rein in Taiwan)的文章，認為賴清德上任總統後不斷強調台灣主權獨立地位，目的雖是鞏固自己在島內的支持，卻大大提升北京武統的風險。文章認為，特朗普應仿效小布殊時期，陳水扁發表「一邊一國論」後的做法出面約束，並直接對外宣示，美國反對陳水扁的計劃，這樣才可避免美國捲入戰爭。

 

雖然美國不願捲入台海戰爭，但相信仍會繼續對台出售武器收取保護費。

 

　　在這樣的背景下，相信美國依舊會繼續賣武器給台灣收取保護費，表達象徵性支持，真正目的其實只為回報在幕後支持的美國軍火商，不會讓賴清德有機會借題發揮，讓台灣成為中美對抗的核心。但是，如果唯利是圖的美國老大哥看到更大的利益，把台灣變成談判桌上的名單，說真的也不足為奇。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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