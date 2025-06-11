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11/06/2025

移民英國｜從理想到現實：移民的真實樣貌與生活轉變，是為了子女還是追求更高生活品質？

#價值觀 #移英港人 #職場 #簽證 #移民 #NHS 醫療制度 #移民英國
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近年來，移民英國成為不少香港人思考未來的一條重要選項，不論是為了孩子的教育、尋求更平衡的生活品質，還是對社會制度的嚮往，這場跨越時區與文化的遷徙，絕不僅僅是一次搬家，更是一場對未來價值觀的重塑。

 

　　對許多人而言，英國不僅有頂尖的大學體系與健全的社會福利制度，還蘊含著一種歷史厚重的魅力。自從英國政府開放 BNO 簽證、創業簽證（Innovator Founder Visa）、技術工簽（Skilled Worker Visa）等方案，亞洲移民逐漸成為英國城市裡日益壯大的新社群。

 

 

　　不少人誤以為只要有一紙簽證，人生就此「升級」，實際上初來到的頭一年，往往是最具挑戰的，從租樓找學校、適應英國的職場文化、到了解 NHS 醫療制度，每一步都可能遇到語言、文化乃至制度上的摩擦。

 

　　正是因為這些看似繁瑣的磨合，大家學會以更開放的視角去理解多元社會。英國重視隱私、尊重個體、講究公平的社會規則，也許與華人社會的直率與人際關係緊密有所差異，但並非不可融合，大家講求的是互相尊重和包容。

 

「為了孩子」是移民的最大原因？

 

 

　　「為了孩子」幾乎是每一位移英家庭的共同動機，英國的教育制度強調獨立思考與創意思維，學生不被強迫背誦標準答案，而是被鼓勵提出自己的見解，這種教育形式與傳統的華人教育相距甚遠，他們相信只有培養孩子對學習的熱情與責任感，才能養成更為寬闊的世界觀。

 

　　不過，過於自由的教育也令部分家長感到不安，而兩代教育背景與成長環境的不一樣，亦有機會造成彼此頗大的文化隔閡，尤其是西方個體主義及東方傳統家庭由上而下的觀念，需要更有效的溝通與理解，才能維持和諧的家庭關係。

 

重新定義「成功」

 

　　在亞洲社會中，「成功」往往與財富、頭銜與效率掛鉤，但在英國，生活的節奏緩慢許多，人們更重視生活的平衡、心理的健康與人際的和諧。

 

 

　　許多移民家庭在初期對這種價值觀的轉變感到不習慣，甚至感到焦慮，但時間久了，也有人在這樣的環境中找到了人生的另一種可能：自己創業、參與社區、投入志工，或乾脆從事一直渴望卻在原生社會中難以實現的職業。

 

　　移民從來不是一條容易的路。它既需要規劃與資源，更需要對不確定性的勇氣。但如果這樣的遷徙，能讓一個家庭活出更貼近自己價值的生活，那麼這一切努力與不安，也許終將成為一種值得的成長。英國不完美，但它提供了一個平台，讓來自世界各地的人，有機會去重新書寫自己的人生章節。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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