財經名人都沽貨，好大鑊？

上網留意到兩位財經名人頻頻沽出物業，一位是李根興，近日沽售十間舖，帳面蝕讓超過5000萬元，蝕幅達25%。曾幾何時，李根興接受訪問時指：「不少生意日日大排長龍，若閣下盤生意不成功，只是你無變，你無料！」算是一位頗有看法的物業大好友。

另一位是湯文亮，一向亦是物業大好友，4月尾時放售自住陽明山莊頂層相連Penthouse，5月底更出售多個豪宅物業，不少更要蝕讓，這樣的放售速度與價錢，明顯不是高位獲利離場。二人有此動作，對後市有何啟示？

普通人所擁有的物業數量不會多，大多數只持有自住物業，對後市看法與買賣決定，兩者未必有太大關係。以兩位財經名人的資產級數，會以資產配置的角度去看待。近日這些動作，的確是在減磅，轉移重心，給人一種看淡後市的感覺。

財經名人賣物業減磅，會予人看淡後市的觀感。(Envato)

當然，沽貨原因又不一定純粹看淡後市。李根興於近日一些訪問中透露過，公司要保障資金鏈問題，包括銀行壓力與基金的贖回壓力，要一個比較健康的現金流，惟有積極沽貨，並不代表看淡後市。

其實這是開放型基金的操盤死穴，市好時客人傾向投入資金，市差時客人傾向抽走資金，資金水平受客人對後市的預期影響，投資邏輯隨時與價值投資相違背。以前曾經分享過有關「持貨能力」的概念（見連結），當中亦討論這個問題。

不少網友可能有點奇怪，兩位財經名人平日在網上大放厥詞，唱好樓市，何解近日積極沽貨？有時候，大家對網上言論別太認真，與其「聽其言」，不如「觀其行」。說話背後可能有種種原因，例如本身公司做地產生意，有根本性的利益衝突。實際做出來的動作，比較有意思。

假設他們沽貨，代表他們真的看淡後市，又是否代表後市會跌呢？那要看看他們過往的眼光有多好。近期兩位大手沽貨，大多數蝕本，已代表他們的眼光不該被神化。加上，湯文亮於中環中心一役曾指「李嘉誠應該後悔」，當時湯文亮多次加碼，以平均呎價約3.3萬元接貨，結果如何？大廈另一樓層於2024年8月以呎價1.3萬元沽出，加上今天辦公樓的投資價值，哪位的動作值得參考？

買貨、沽貨，看好、看淡，某程度是一個對賭（以前提過交易對手的動機各異）（見連結）。兩位財經名人沽貨，代表市場有人接貨，到底是買貨的看得準，還是沽貨的看得準？見報道指，湯文亮放售自住樓，買家為GLOBE WORLDWIDE LIMITED，該公司董事為施清流，全國政協委員及香港福建社團聯會主席。誰看後市比較準？

財經名人沽貨，茶餘飯後，拿這些八卦新聞來看看好了，別拿作自己的投資指標，又或者判斷市場的理據。總結，他們可以因為看淡後市而沽貨，亦可以有其他原因。即使他們看淡後市，亦別神化他們的能力，了解一下他們的往績如何，交易對手的背景與看法亦值得參考。

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