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09/06/2025

父親節優惠 | SOGO時裝美酒低至四折，啟德「食匯堂」美食優惠，懷舊街機重拾童真

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Text: Cuppy Sung Photo: 祟光百貨

　　父親節就到啦，係時候同一直辛勤工作嘅爸爸放鬆下！祟光百貨現推出父親節活動「Chill爸自肥企画」，部分美酒、咖啡、男士用品以超抵優惠價發售。啟德雙子匯「食匯堂」當日亦會推出父親節優惠。除咗優惠，祟光百貨亦舉辦一系列父親節活動，同爸爸一齊喺呢個父親節創造美好回憶啦！

 

 

型格衣物優惠 讓爸爸走在潮流尖端

 

　　爸爸注重時尚潮流？崇光銅鑼灣及啟德店推出多款時尚潮流優惠商品，包括外套、皮鞋、背包等等，總有一款啱爸爸心水！

 

 

　　精選優惠商品包括：Harmont & Blaine雙面休閒外套（優惠價：$2,240／原價：$3,200）、BIBA的密歇根系列小斜肩包（優惠價：$784／原價：$980）、Clarks真皮男裝正裝鞋（優惠價：$1,199／原價：$1,599）。

 

　　另外，於6月4至6月15日期間，凡於銅鑼灣店5樓男士服裝部購物滿$700或以上、4樓運動用品部或6樓男女裝鞋履及精品部購物滿$1,000或以上，可憑即日發票領「DETERMINANT」免費T恤一件（碼數隨機派發）。

 

美酒佳釀、品酒工作坊 與爸爸淺酌一番

 

　　爸爸鍾意品酒？不妨考慮吓為佢送上美酒！銅鑼灣店推出了多款美酒佳釀優惠，同爸爸一齊喺父親節盡嘆美酒！

 

 

　　精選優惠商品包括：Kanosuke Single Melt Japanese Whisky 700ml（優惠價：$990）、Starward Two Fold Wheat Single Malt Whisky（優惠價：$415／原價：$558）、Pavillon Rouge du Chateau Margaux 2015（優惠價： $1,598／原價：$1,780）。

 

　　除了以上酒品，銅鑼灣店B2層的Freshmart，在6月14日將會有專業調酒師為大家講解威士忌知識；且凡於啟德店9樓Town House專櫃購買Riedel Curly醒酒器，即可獲參與Riedel酒杯體驗工作坊機會，完成品酒體驗工作坊後即可領取Riedel Performance系列酒杯2隻。

 

　　而啟德店亦有獎賞活動，凡於6月14至15日與崇光啟德店地下正門招財貓合影，即可免費獲得「Celebration Drinks」一罐（藍妹啤酒 或 法國巴黎有氣菠蘿芒果果汁）（每人每日限換領飲品一次，數量有限，換完即止）

 

啟德雙子匯「食匯堂」推出父親節優惠 與家人共度時光

 

　　除咗趁優惠買禮物送畀爸爸，當然唔少得同爸爸食飯慶祝父親節啦。啟德雙子匯「食匯堂」多間餐廳都推出優惠，令各位孝子可以以美食佳餚向爸爸表達愛意。在啟德店最新開幕的「肴日」推$788特選二人前、融合日本居酒屋和西班牙Tapas Bar風格的Nisugu則推出優惠：凡於堂食惠顧消費滿$500即可享$50折扣（每單限用一次）。而經典粵式酒樓囍雲軒則推出父親節套餐，當中更可享$200或$500折扣優惠。

 

 

　　知名日式餐廳「和三昧」團隊打造的Washabu亦會於6月15日推出限定優惠，顧客凡惠顧即可獲贈指定和牛花一客。晚飯後亦可與爸爸一同品嚐手工雪糕，以$200（原價$288）購買Yonna Yonna Gelato雪糕6張套票！

 

趣味活動 共享父親節歡樂

 

　　每個人心中都有童真，勤勞工作嘅爸爸都唔例外，祟光啟德店將於6月14至15日期間，於6樓玩具部特設「爸爸Chill Zone」，為爸爸們帶來預載50款SNK經典遊戲的UNICO懷舊街機，當中包括侍魂、拳皇、戰國傳承等熱門一時的遊戲。活動亦設扭蛋專區，多款人氣動漫角色包括龍珠、高達、幪面超人等，重拾童年時光。

 

 

　　祟光啟德店亦為各位新手爸爸準備了「最強父之日」比賽，此比賽專為考驗各位新手爸爸而設，現場將舉行多個富有親子元素的競技遊戲，測試各位爸爸如何照顧BB！比賽將於6月15日於啟德店舉行，每節名額有限，各位新手爸爸可上SOGO Rewards 手機App報名參加。

 

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