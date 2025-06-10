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10/06/2025

快樂幸福自己創造（二）

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #幸福 #淺淺歲月 #謝淑芬 #電影 #原諒
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 圖片由作者提供

　　上周的《快樂幸福自己創造（一）》，反應相當熱烈，證明大家都積極追求快樂和幸福，大家都想多接近正能量的人。因唯有如此，你才會有朋友，人際關係如魚得水，社交生活質素能有所提高，人開懷，免疫力就強，健康身體垂手可得。這一切，絕非只在低層次金錢中打滾就能夠達致。

 

正常人，當然追求幸福快樂，但要由自己主動搭建，不會從天掉下來。

 

正能量又快樂者，人人樂於親近，生活質素及心態良好，免疫力就會強，身體就會健康。

 

　　最近認識了新朋友謝淑芬(Sabrina)，她是電影《淺淺歲月》的投資者，也是劇中人，本來從未涉足電影圈，今次花上500萬，要的，就是送一件心愛的禮物給自己——一套記錄與離婚亡夫終生內心深愛的電影。

 

　　這電影，是賣出一間物業換來的。第三者，尤其是人生只以金錢掛帥者，絕對不會感受到Sabrina是多麼的滿足。

 

　　有人花幾百萬買名車、鑽戒、鮑參翅肚、絕版名酒作為禮物給自己，全部皆物質。但Sabrina給自己的禮物，不單是套電影咁簡單，更是對在天亡夫一份永恒感情的表達。

 

　　神奇在，電影拍成後，不單影響到無數觀眾對愛情的看法，更令Sabrina與自己子女及前夫家人的關係，大為改善。點解？因長年放在心中的一份深厚感情，本難於啟齒，如今就透過電影如海潮般澎湃湧出，一次過將所有鬱結抒發。

 

　　《淺淺歲月》另帶出一個重要信息——原諒別人，釋放自己。

 

《淺淺歲月》女主角真人名謝淑芬（Sabrina，左二），曾經活在無望抑鬱中，如今卻天天滿臉笑容。

 

　　早年當Sabrina知道丈夫有了第三者，怒不可遏，覺得受辱之外，更痛苦無比，人生陷入絕望，情況嚴重到想過了結生命。當時有這想法，自然是一切責任及過失皆在對方，自己純是被傷害的一個。

 

　　廿年後的今天又如何？

 

　　此片也點出一隻手掌拍不響。人與人之間，尤其夫婦之間，很多事情，不能用純理性分析，出問題，絕不會是一方全對另一方全錯。要修復關係，應盡量放低怨恨再反思——是否我也有錯，也要負上責任呢？

 

　　Sabrina在丈夫離世後，偶然碰上一本書——《原諒別人，放過自己》，看後得到非常重要的啟發——氣一個人自己很累，恨一個人自己也不好過，仇恨只會令你的心靈長處黑暗中，趕快學習原諒！原諒能讓心靈重拾自由，得到釋放！

 

原諒別人，是釋放自己、令心靈重獲自由的最有效方法！

 

　　記住：原諒別人即是善待自己，令自己受益，令自己開心，令自己舒服。

 

　　想通後， Sabrina對丈夫數十年濃濃的愛，再次由內心湧出，反思自己也有錯之餘，也重新一一記起丈夫的長處及對自己的愛及犧牲。

 

　　今天， Sabrina很舒懷，臉上長掛笑容，將最心愛的禮物《淺淺歲月》翻看再翻看，也將自己的快樂種子透過不停分享不停散播。

 

《淺淺歲月》是Sabrina給自己人生最重要的禮物，意義非比尋常。

 

　　原本看似不幸福的人，今天變了最幸福。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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