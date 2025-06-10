昨天（9日）港股和A股創新藥板塊再度霸屏，金斯瑞生物科技(01548)漲超16%，諾誠健華(09969)、雲頂新耀(01952)分別漲11.7%、14.5%。

A股的益方生物(滬:688382)漲9.1%，諾泰生物(滬:688076)漲10%，百利天恒(滬:688506)和悅康藥業(滬:688658)分別漲9.9%及6.9%。

港股創新藥板塊上周五（6日）尾盤突然拉升，昨天繼續爆發，但催化劑上並未見特別的消息面刺激。此前石藥集團(01093)5月30日稱3項潛在交易正在進行磋商，合計可能達到約50億美元，其中一項預計將於2025年6月完成。

此外，從今年的AACR（美國癌症研究協會）和ASCO（美國臨床腫瘤學會）兩項會議可以體現，中國創新藥的領先趨勢。如昨天大漲16%的金斯瑞生物科技5天前公告，其聯營公司傳奇生物公布CARVYKTI研究最新5年生存資料。

自5月20日三生製藥(01530)創紀錄授權交易後，創新藥板塊持續活躍，恆生生物科技指數今年報復性上漲50%，最新PE(TTM)為26.8倍。

值得關注的ETF，截至昨天漲幅：

恒生醫藥ETF(深:159892)，全球醫藥全產業鏈代表，收盤大漲4.3%，年初至今累計漲超50%，跟蹤恒生生物科技指數，前十大成分股包含信達生物(01801)、藥明生物(02269)、百濟神州(06160)、康方生物(09926)等醫藥龍頭股。

科創醫藥ETF基金(滬:588130)，是科創板生物醫藥代表，收盤上漲3.2%，涵蓋國內前沿的50家生物醫藥企業，涵蓋創新藥、創新器械等領域，前十大成分股包含聯影醫療(滬:688271)、百濟神州(滬:688235)、華大智造(滬:688114)、君實生物(滬:688180)等細分龍頭。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）