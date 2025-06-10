KK星期二｜恒指高位逼近24300點 再上目標位？｜醫藥股炒作完未？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

中美經貿磋商會談周二繼續進行，港股反覆向上，高位一度逼近24300點，再創逾兩個半月高位，其後升勢回順。恒指是否已見頂？中辦、國辦印發意見稿，提出完善基本醫療保險藥品目錄調整機制，制定出台商業健康保險創新藥品目錄。一眾生科醫藥股普遍造好，當中石藥(01093)飆近半成，是表現最好藍籌，醫藥股炒作到尾聲了嗎？

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