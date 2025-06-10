KFC 6月著數優惠：葡撻買一送一、$5粗薯條、$50六件雞

KFC又再推出著數優惠，由6月12日（星期四）起，一連兩週推出多款超值優惠，包括$50六件雞、經典葡撻買一送一，以及$111超值三人餐，11點前的早餐時段都有特價餐！如果喜歡食薯條的話，要把握機會，因為這兩星期都可以用$5就歎到粗薯條，更配卡真FING辣粉，絕對抵食！

「肯! 抵DEAL」限時優惠

第一周：6月12-18日



上午11時前

$22 芝士雞肉意式包 配熱飲



上午11時後

$50 6件雞（可加配$5中汽水）

「肯! 抵DEAL」限時優惠

第二周：6月19-25日



上午11時前

$27 醬燒雞扒蛋意式包/家鄉雞扒蛋意式包 配熱飲



上午11時後

經典葡撻買一送一



上午11時後

$111 超值三人餐

「肯! 抵DEAL」限時優惠

連續兩周優惠：：6月12-25日



上午11時後

$5 粗薯條（普通）配卡真FING辣粉

KFC

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