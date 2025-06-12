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12/06/2025

催旺8白財星︰八仙主題藝術品風水妙陣，配合1、6號增強人緣、事業與財運

#玄學 #財運 #財星 #八仙 #事業 #人緣 #風水 #藝術品
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　香港人對8這數字情有獨鍾，無論涉及門牌或車牌，身價都特高。

 

　　8因粵音與「發」相同，常與發達和發光的金子產生聯繫，在宗教和玄學上亦有顯赫地位。道教有八仙、佛教有八寶，據悉在基督教的數字象徵體系中，也喻示復活和新的開始。

 

　　在玄學上，易學有八卦，子平有八個字，風水盤上，尤其是水星8（山星管人、水星管財），簡直是人見人愛。

 

　　最近無意中參觀了「八八相乘」展覽（註），會場展示以8為數的作品，探索8與神話和藝術體系的連結，展品有不少以八仙為主題，木雕、繪畫、屏風各有各精彩。

 

圍繞8這數目的展品

 

圍繞8這數目的展品

 

　　這就勾起了我一些風水的聯想。原來八仙在玄學上是有妙用的。風水學的較高層次，是佈局自然優雅，不讓人看到「風水陣」的痕跡、而在淡素得體的設計中，達致催吉避凶的效果，這在辦公室尤為重要，否則不同宗教的訪客，看到明顯的風水擺設，會覺得古靈精怪，有損公司形象，八仙的圖象或屏風既可裝飾，又可催財，在元運或流年8白星飛臨的地放置，可以用中華文化的底蘊去包裝風水的功利，盡顯風雅，同時旺財。

 

　　這八仙，不祇應8這數目，八仙過海，各顯神通，又可以在商業社會起靈活應變的作用。

 

一、漢鍾離：漢代將軍，可點石成金。

二、曹國舅：善於理財，慈悲助人。

三、呂洞賓：劍術高超，可降魔斬妖。

四、鐵拐李：狀似乞丐，但道行高深。

五、何仙姑：美麗純潔，拯救眾生。

六、藍采和：永遠童顏，可預知未來。

七、韓湘子：風度翩翩，能吹笛降雨。

八、張果老：騎驢自得，善於煉丹。

 

　　由此可見，八仙可謂人才濟濟，營商者若真得不同人材的助力，可望八方財來、八面威風。

 

　　8如果在風水盤上與1和6结成吉祥聯盟，更可提升至圓滿的人生勝利組，168不祇是「一路發」的諧音，而且一次過炮製理想的「富貴包」，因為1代表人緣廣受歡迎；6代表官運事業，平步青雲；8代表財運亨通，財源滾滾，世間的風騷與豐盛，莫過於此。

 

　　但從2024年開始，全世界進入下元9運，那麼8是否會因退氣而廢了武功呢？經過1年半的觀察，尚眾說紛紜，有人認為8仔仍代表正財，亦有人覺得8仔的威力應在數年内遞減，或已大減。不過絕大部份人都同意，8應該是「無公害」的，即就算未必好「有料到」，亦不會惹禍。

 

　　我們還是趁夏日偷來片刻的閒適，欣賞八仙的灑脫和超越、沾點吉祥仙氣吧！

 

以八仙為主題的藝術品

 

以八仙為主題的藝術品

 

以八仙為主題的藝術品

 

以八仙為主題的藝術品

 

　　註：「八八相乘」展覽在香港大學美術博物館舉行，但6月8日已結束。你們就欣賞一下我拍的照片吧！

 

 

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