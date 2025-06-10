中美又談判，稀土是關鍵

中美兩國高級官員目前正在倫敦展開貿易談判，這是兩國元首電話磋商之後的又一積極跡象，雖然最終結果尚難預料，但顯示出上月在日內瓦舉行的雙邊會晤確實建立了穩定的雙邊溝通渠道。這是特朗普喜歡看到的，因為他自詡為「最偉大的談判專家」，只要有機會談判，他就認為有機會達成交易。而且他喜歡幕後遙控，「下指導棋」，貿易談判可以為他創造機會，讓他在下屬面前顯示自己的「高超技巧」。

其實，國與國之間的貿易談判並非簡單的商業交易，牽涉到國家利益、民眾福祉，其中最關鍵的就是與談判對手之間的相互定位。特朗普在這一點上與前任拜登一樣，將中國視作敵對的競爭者，要不擇手段予以打壓，所以儘管上次談判達成了很多諒解，但美國政府卻在諒解框架之外的領域採取惡意行動，破壞中美關係緩和的進程。

中美高級官員正在倫敦展開貿易談判，最終結果難料。(AP)

美國節外生枝，反指中國不守協議

在日內瓦會晤之後，美國出台多項舉措，重點打壓中國企業、破壞中美民間交往。美方宣布禁止美國人使用或資助華為人工智能芯片，這是美國以舉國之力來打壓中國一家民營企業，而特朗普對華為施暴並非始於今日。美國開始全面封殺華為，包括聯手加拿大杜魯多政府逮捕孟晚舟，就是在特朗普第一次執政時發生的。這種濫用國家安全概念、繞開雙邊貿易談判諒解框架、節外生枝的單邊行動，破壞了雙邊合作的氣氛，這是美方慣用的伎倆。

美國還宣布，暫停對華出售商用飛機發動機，目的是阻止中國商飛公司量產C919客機，因為C919採用的是美國通用電氣航空(GE Aviation)與法國賽峰飛機引擎公司(Safran Aircraft Engines)聯合研製的LEAP-X1C型渦扇發動機，與波音737和空巴A320屬於同系列。

在貿易領域之外，美國國務卿魯比奧還宣布，美國將「積極尋求撤銷」在關鍵領域學習或與中國共產黨有聯繫的中國學生的簽證。這更是將中國當作美國的敵人，旨在引導美國輿論，煽動對中國的敵意。

對華實施制裁，全靠濫用國安概念

中國一貫的立場是，中美兩國經濟互補性很強，充分合作可以造福兩國人民，中國希望兩國加強交流，促進兩國民眾的相互了解。但美國對中國在芯片等某些領域實施制裁，又在留學等領域採取政治上的歧視措施，說明特朗普等美國領導人並不希望與中國建立積極的雙邊關係，客觀上正採用以中國為敵的防禦性策略，試圖與中國脫勾。對這種言行不一、表面上達成諒解但枱底下出重手打擊的做法，必須予以揭露。中共中央政治局委員、外長王毅上周在北京會見美國新任駐華大使龐德偉，除了歡迎他來華履新，同時也強調：「日內瓦經貿會談後，中方認真落實雙方共識。但令人遺憾的是，美方近日以莫須有理由，接連出台一系列消極舉措，損害中方正當權益，中方對此堅決反對。」

王毅上周在北京晤美國新任駐華大使龐德偉，強調堅決反對美方損害中方權益的舉措。(AP)

實際上，美國的一系列做法，都以維護國家安全為藉口，濫用國安概念，所以中國必須反擊，而中國手中的王牌是稀土。稀土產品遍布汽車、芯片等民用產品行業，同時也可以用於生產戰略物資，如先進武器。根據國際能源署(IEA)的估計，中國佔全球稀土產量約61%，精煉產能達92%。作為稀土產品的主要生產國，在特朗普政府大幅提高關稅之後，中國停止對美出口稀土，令美國一些行業受到衝擊。這是美國4月底急於和中國展開經貿談判的重要因素之一，也解釋了為甚麼特朗普執意要盡快與烏克蘭總統澤連斯基簽署開發烏克蘭礦產的協議。他只希望讓美國企業早日得到烏克蘭稀土礦產的開發權，盡快生產出美國緊缺的稀土產品。這是典型的美國優先，為了美國的國家利益，他並不理會烏克蘭人收復被佔領土、捍衛國家主權的強烈要求。

目前在倫敦進行的這一輪談判，看來關鍵仍然是稀土。美國媒體報道稱，中國在上月開始對美國批出小量稀土產品出口許可證，但美國企業需求量很大，一時不能得到滿足，特朗普對此十分惱火，隨即在社交媒體上公開批評中國。其實，中國對稀土出口作出有選擇的「解封」，是對美國在中美貿易談判諒解框架以外，對華實施各種打壓的有效反制措施。既然美國不把中國當作正常的貿易夥伴，隨時出台新政策制裁中國企業，中國為何要滿足美國企業的需求？對製造銷售武器支持台獨的美國企業必須制裁，這是中國的國家利益所在。

汽車、芯片及先進武器的生產，均需要用到稀土。(AP)

中國多路出擊，擴大雙邊合作領域

經過多輪交鋒，中國目前仍面臨美國和其他一些西方國家的貿易制裁（限制購買先進芯片和芯片製造設備等），而且特朗普政府還利用與各國就關稅問題展開貿易談判的機會，向一些國家施加壓力，要求對方減少與中國的聯繫，或者限制中國在該國的影響力。這次中美談判選擇在倫敦進行，就是一個新例證。

根據美國媒體的報道，特朗普政府為了解決稀土短缺的問題，主動聯繫英國，希望將倫敦作為中美貿易磋商的舉辦地點。這似乎是給英國面子，讓脫歐後的英國能彰顯其獨立角色和英美之間的傳統友誼，但另一方面，美國卻要求英國撤回中國在倫敦興建新大使館的許可（中國早就付錢購買了建館所需的土地），理由是中國可能會利用新使館蒐集英國的情報，並且發出威脅，稱批准中國建館，可能會影響美國與英國分享情報。

何立峰在倫敦會見英國財政大臣李韻晴，之後發出的新聞稿提到兩國都重視雙邊關係。(AP)

對於特朗普政府這類干預他國內政的「長臂管轄」，美國的盟友也感覺不舒服。所以英國官方的回應比較強硬，稱英國對國家安全始終高度重視，並有能力維護國家安全。率團參加中美貿易談判的中國副總理何立峰，昨天在倫敦會見了英國財政大臣李韻晴(Rachel Reeves)，雙方發表的新聞稿都提到中英兩國重視雙邊關係，願意加強合作， 雖然沒直接提到建造新大使館的情況，但估計會晤中有可能提及此事。

昨天（9日），中國國家副主席韓正還在法國尼斯會見了法國總統馬克龍，兩人均出席了第三屆聯合國海洋大會。雙方都表示，加強雙邊合作、密切高層交往，對維護世界和平與安全至關重要。

韓正在尼斯晤法國總統馬克龍，皆表示加強雙邊合作對維護世界和平與安全至關重要。(AP)

中國國務院總理李強上周與加拿大總理卡尼通電話，李強指出，中加兩國經濟互補性強，雙方要深化傳統領域合作，拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域的合作，擴大人員交流和經貿往來。

卡尼表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴，加中關係過去幾年出現波折，加方願重啟加中關係，期待與中方恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制，加強貿易、農業、能源、環保等領域的務實合作。

最近這一系列外交活動，說明中國在雙邊關係領域多路出擊，與受到特朗普政府高關稅衝擊的主要發達國家加強溝通，透過雙邊渠道增加經貿往來，促進彼此的經濟利益，抵消特朗普高關稅政策帶來的負面影響。這也說明，特朗普的美國優先政策正促使美國的主要貿易夥伴尋找替代市場，加強彼此間的合作，其客觀效果是特朗普的高關稅政策會愈來愈傷害美國企業的利益和消費者的利益，其他國家則會利用替代方案減少損失。

善用稀土籌碼，刺痛美國避免自損

倫敦這場談判的核心議題可能是稀土貿易，而中國有必要進一步完善相關的法規，以確保在稀土產品出口過程中能維護國家利益，避免各種可能出現的損失。美國企業在銷售敏感產品時有「終端用戶抽查」這一條款，以確保出口的大型計算機等設備沒被挪作他用。大型設備比較容易核查，但核對稀土精加工產品的最終去向或用途則不一定很容易。但是，又不能出於這方面的考量而過於「嚴防」，因為如果完全對美禁運，則等於放棄美國市場，有可能鼓勵美國公司去其他擁有稀土資源的國家，投巨資開發稀土產業鏈，並且在這一過程中得到美國政府的變相扶持。這與美國限制高級芯片對華出口的情況有相似之處。雖然短期內這類初創企業無法滿足美國的需求，但有可能在一段時間之後逐步成為與中國稀土企業競爭的強勁對手。所以，必須善用稀土籌碼，既要刺痛美國，促使特朗普政府不再出台新的反華措施，同時也要確保在美國稀土市場上的份額，讓中國企業具有足夠的議價權。相信中國的談判專家對此早已胸有成竹，因為與特朗普的經貿團隊打交道已不是第一回了。