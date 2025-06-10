AI應用層面及場景：香港及未來十年的轉變

未來十年將見證AI在智慧城市建設中的深入應用，涵蓋智慧商場、智慧交通和智慧金融等多個領域，金融機構能夠更精確地評估風險和預測市場趨勢。

1.隨著智能投資顧問的普及，實現個性化投資建議。

2.幫助金融機構及時降低信用風險和市場風險。

3.利用深度學習模型，即時檢測可疑交易，提升欺詐防範能力。

醫療行業是AI應用在疾病診斷和治療方面。隨著香港人口老齡化，醫療需求日增。

1. AI可通過分析醫學影像（如X光片、CT掃描等）來輔助診斷，提高診斷準確性並幫助醫生制定個性化的治療方案效。

2. 透過可穿戴設備收集健康數據，幫助用戶進行日常健康管理。

AI技術的導入將提升運營效率，促進物流行業的整體升級，從而優化庫存管理。

AI在教育領域的應用將提升學習效果。

1. AI可提供個性化的學習資源和建議。

2. 虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）提供沉浸式的學習體驗，增強學習動機。

而智慧商場的AI技術透過分析提升消費者購物體驗。如利用AI進行庫存管理，確保商家及時調整庫存策略; 安裝智能攝像頭和分析軟件，提升顧客滿意度。

智能交通管理系統能提高通行效率，自動駕駛汽車將能夠減少交通事故，提高行駛效率及智能應用程序將幫助乘客改善出行體驗。

在5月14日由數碼港及香港網絡安全專業協會合辦的「人工智能 x 網絡安全論壇」，數字政策專員黃志光致辭時表示：「人工智能技術方興未艾，我們緊握科技發展大局的同時，亦必須融合網絡安全與創新技術，以應對新時代的挑戰。政府致力推動人工智能的應用，並加強治理，通過《人工智能道德框架》及近期公布的《香港生成式人工智能技術及應用指引》，為技術開發者及使用者提供實務操作指引，望能夠平衡人工智能的創新發展、應用與責任。我們期待各界攜手合作，以安全及負責任的方式發展及應用人工智能技術，以促進人工智能在香港的普及發展。」

數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「隨着數碼時代快速發展，網絡安全挑戰日益加劇，人工智能的普及既帶來新型網絡威脅，同時亦有助我們提升防禦能力。作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，數碼港一直十分重視網絡安全領域發展。通過培育網絡安全初創企業，並與各界合作推出不同活動和培訓計劃，藉此提升企業和個人的網絡安全意識。同時引入內地及海外具實力的科技安全公司，推動相關科技創新及技術交流，以構建完善的網絡安全生態系統。我們期望繼續與業界攜手探索運用 AI 突破網絡安全限制的方案，共建更安全的智慧香港。」

論壇邀請了多位不同界別的專家領袖作專題分享，包括國家重大科技基礎設施未來網絡北大實驗室主任李揮教授、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪，以及香港城市大學計算機科學系主任王聰教授等，數碼港資訊安全總監黃子晉主持題為「AI 對抗 AI」的討論上，與多位科技界領袖探討了如何以 AI 威脅模型等創新方案，預防及抵禦由 AI 發動的新興網絡攻擊，藉以保障公司資產；而由數碼港人工智能應用總監霍露明博士主持的圓桌討論上，與來自金融管理局、醫院管理局及數字政策辦公室的網絡安全專家共同探討了如何利用 AI 提升資訊保護，並強調各方協作的重要性，以促進創新與治理的平衡。

在香港新質生產力論壇之建設世界一流資本市場論壇上香港數碼港金融科技總監嚴滌宇表示，AI技術在資本市場中的應用前景廣闊。數碼港曾與恒生指數合作舉辦AI比賽，展示了AI技術在金融數據處理方面的巨大潛力。AI不僅可以分析企業年報等非結構化數據，驅動算法交易，還能優化上市和披露流程，實現自動化處理。

今年3月數碼港招聘博覽數碼港智慧生活總監蔡偉傑：「今年很明顯看到技術工種增加，特別是一些軟體工程，數據科學、數位行銷佔了57%，包括很多由人工智能衍生出來。」

數碼港三年前起出訪中東，數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「他們很願意做『概念驗證』，若能證明到可以實際將科技『落地』。人家有資源不代表會給你，所以要證明我們的科企是可以的，都是重要的，希望做到連接時，我們本身做得好的公司能參與他們國家訂下《藍圖》下國家級的項目，亦希望能接觸當地資金。」

早前AI應用展覽「AI+ Power 2025」的活動，呈現前沿技術展示、產業論壇及商業對接。李亦珺女士, BGOV創始人及首席願景官：「AI不單止是科技上的革命，同時也帶動了新職位和新商機！」

編程語言的選擇將成為實現這些技術的關鍵。Python、Java、C++和JavaScript這些編程語言的廣泛應用將為香港的智慧城市轉型提供強有力的技術支持，促進經濟增長和社會可持續發展。

數據隱私和安全問題始終是社會關注的焦點，特別是在醫療和金融領域。此外，人才短缺也是推動AI發展的一大障礙。香港需要加強教育和培訓，以培養更多具備AI技能的人才。AI可以輔助人類，但無法取代個人的情感和經歷。每個人都有獨特的故事和情感，這些是AI無法模擬的。真正的理解來自於人與人之間的真實互動與經歷分享。