意大利傳奇屠夫Dario Cecchini再次到訪Carna 親自主持4場充滿歡樂的美食盛宴

位於尖沙咀香港Mondrian酒店頂樓的「Carna by Dario Cecchini」，是由「世界第一屠夫」Dario Cecchini主理的意大利扒房。Carna秉承Dario家族八代對肉類的尊重和傳統屠宰藝術，以及主張「從頭到尾」（Nose-to-Tail）、零浪費理念，將傳統的托斯卡納烹調方式與現代創意完美融合。Dario將於6月中再次到訪Carna，並主持一系列充滿歡樂的美食盛宴，想參與的話，就要盡快訂枱！

意大利最富個人魅力的傳奇屠夫Dario Cecchini將再次到訪Mondrian Hong Kong的意大利扒房 Carna，並舉行一系列充滿歡樂的美食盛宴。

6月19日：Dario Cecchini 的 Carna Butcher's Night

只此一晚的盛宴！為慶祝Dario 50年匠藝傳奇，當晚所有菜式將會無限量供應，包括Dario的招牌Chianti生牛肉他他、4款炭燒牛扒、托斯卡尼鄉村風味配菜及Carna招牌甜品Tiramisu，賓客將感受到濃厚的意式待客熱情與魅力。

門票：每位$1,888 +10%服務費（可以$280加購無限暢飲意大利葡萄酒及Spritz雞尾酒，或額外以$200升級至無限暢飲Thiénot Brut香檳）

6月21日及22日：Panzano 周末早午餐

以Dario家鄉Panzano為靈感的Butcher-to-table（屠夫到餐桌）早午餐，包括7至8款不同部位的牛肉，每款均由Carna廚師團隊重新演繹。早午餐所有菜式將無限量供應，並且新鮮現做直送餐桌，完美地把托斯卡尼風味的精髓呈現眼前。

門票：每位$1,388 +10%服務費（可選擇加購侍酒師精選意大利葡萄酒及雞尾酒無限暢飲，亦可選額外升級至香檳）

6月21日：Il Tavolo 托斯卡尼空中庭園晚宴

於Mondrian Hong Kong 40樓空中庭園享受團隊精心準備的盛大的意式戶外盛宴，Dario精選了7款托斯卡尼經典菜式，配搭現場音樂、表演及滿滿的歡樂氣氛，當晚更可無限暢飲香檳、意大利葡萄酒及雞尾酒，並以招牌自家製甜品Tiramisu及Carna禮物為晚餐完美作結。

門票：$2,688 +10%服務費

Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道8A號 MONDRIAN HONG KONG 39 樓

訂座：https://www.sevenrooms.com/experiences/carna