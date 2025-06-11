  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
我要退休
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

11/06/2025

領展不是房託咁簡單

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #收息股 #投資 #公用股 #領展 #REITS #房託
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上次和大家檢討過三隻收息股，分別是中電(00002)、中移動(00941)和香港電訊(06823)，今次再和大家談談長江基建(01038)和領展(00823)。

 

　　但在繼續之前，我想交代一下該五隻收息股過去一個多月的股價變化（以我在4月30日開始寫該五隻收息股計起）。另外，由於領展剛好公布了2024-25年度的業績和派息，所以，我也會更新一下領展的全年派息。下表列出該五隻收息股截至上周五的4年多來股價表現和計及收息的回報，以及最新的預期息率。

 

　　這個多月裏，該五隻派息股的股價都有上升，其中升勢最凌厲的就是兩隻必定派息的「股票」，一隻是商業信託的香港電訊，另一隻就是房託的領展，兩者在過去個多月都顯著上升了約一成半。由於股價升了，如果以現價買入，今年的預期息率當然會減少了。

 

　　交代過最新的股價和派息之後，先談談長建。該公司是一家全球性的基建和能源公司，業務非常穩定。但由於業務遍布全球，所以，她會受環球息口和匯價的影響。但她的業務好處是受規管項目，或者是有長期合約安排，令到盈利不受經濟環境影響。

 

　　但長建最吸引我的地方，仍然是公司以每年保持派息增長作為一個重要目標，所以在她的年報中，都以顯著篇幅標榜上市以來股息連年增長。截至2024年底止，該公司已經連續28年派息每年增加，這實在是該公司的一個重大亮點。

 

領展為紀念上市20周年，以及反映業務邁向國際化，在5月13日換上新標誌（右）

　　至於領展，雖然該公司股價近期顯著上升，但她仍然是我推介的五隻收息股當中，累積表現最差的一隻。

 

　　但正如我前兩年已經指出過，由於領展於2023年初曾經以44.2元的價錢供股，而供股價又比宣布供股前的股價有三成折讓（宣布前是62.8元），因此，現價是經過除淨的。

 

　　從投資者的角度，如果你沒有供股，又沒有在市場沽出你的供股權，而你又以表內的70.8元買入，股價損失才會是四成一。

 

　　如果你有供股，損失的百分比會低一點，但實質損失金額會多一點，因為你增加了投資。計及領展這兩年多以來的派息，實際跌幅只有兩成左右。

 

　　回說領展近年的發展，我必須指出一點，領展已經不是純粹的房託，即是管理旗下出租物業或停車場，然後把收益分派給單位持有人。她已經逐步轉型，變成「生產」房託的公司。

 

　　最新消息是，她計劃把非香港和中國的物業資產獨立出來，然後分拆在新加坡上市。這個消息未經證實，大家還待公司的正式公布。

 

　　但從管理層近年的講法，以及新任主席在年報中的分享，大家都應該看到，領展是一家求發展的公用類公司，正符合我對公用股的要求，所以，我是認同的，但如何做到進取中不忘穩健，這也是很考工夫的。

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

5隻退休收息股過去4年多股價變化和股息收入

股票名稱

31/03/2021收市價

06/06/2025收市價

變幅

過去4年共收股息

淨變幅

預期息率

中華電力(00002)

75.5

66.15

-12.4%

12.45

+4.1%

4.8厘

長江基建(01038)

46.2

52.05

+12.7%

10.17

+34.7%

5.0

中移動(00941)

50.95

87.9

+72.5%

18.39

+108.6%

6.2

領展(00823)

70.8

41.75*

-41.1%

11.1497

-25.3%

6.4

香港電訊(06823)

10.06

11.5

+14.3%

3.0257

+44.4%

7.1

資料來源：經濟通

*除淨價，因曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為331日，其餘為1231日。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

我要回應
更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #收息股 #投資 #公用股 #領展 #REITS #房託
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk