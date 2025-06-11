上次和大家檢討過三隻收息股，分別是中電(00002)、中移動(00941)和香港電訊(06823)，今次再和大家談談長江基建(01038)和領展(00823)。

但在繼續之前，我想交代一下該五隻收息股過去一個多月的股價變化（以我在4月30日開始寫該五隻收息股計起）。另外，由於領展剛好公布了2024-25年度的業績和派息，所以，我也會更新一下領展的全年派息。下表列出該五隻收息股截至上周五的4年多來股價表現和計及收息的回報，以及最新的預期息率。

這個多月裏，該五隻派息股的股價都有上升，其中升勢最凌厲的就是兩隻必定派息的「股票」，一隻是商業信託的香港電訊，另一隻就是房託的領展，兩者在過去個多月都顯著上升了約一成半。由於股價升了，如果以現價買入，今年的預期息率當然會減少了。

交代過最新的股價和派息之後，先談談長建。該公司是一家全球性的基建和能源公司，業務非常穩定。但由於業務遍布全球，所以，她會受環球息口和匯價的影響。但她的業務好處是受規管項目，或者是有長期合約安排，令到盈利不受經濟環境影響。

但長建最吸引我的地方，仍然是公司以每年保持派息增長作為一個重要目標，所以在她的年報中，都以顯著篇幅標榜上市以來股息連年增長。截至2024年底止，該公司已經連續28年派息每年增加，這實在是該公司的一個重大亮點。

領展為紀念上市20周年，以及反映業務邁向國際化，在5月13日換上新標誌（右）





至於領展，雖然該公司股價近期顯著上升，但她仍然是我推介的五隻收息股當中，累積表現最差的一隻。

但正如我前兩年已經指出過，由於領展於2023年初曾經以44.2元的價錢供股，而供股價又比宣布供股前的股價有三成折讓（宣布前是62.8元），因此，現價是經過除淨的。

從投資者的角度，如果你沒有供股，又沒有在市場沽出你的供股權，而你又以表內的70.8元買入，股價損失才會是四成一。

如果你有供股，損失的百分比會低一點，但實質損失金額會多一點，因為你增加了投資。計及領展這兩年多以來的派息，實際跌幅只有兩成左右。

回說領展近年的發展，我必須指出一點，領展已經不是純粹的房託，即是管理旗下出租物業或停車場，然後把收益分派給單位持有人。她已經逐步轉型，變成「生產」房託的公司。

最新消息是，她計劃把非香港和中國的物業資產獨立出來，然後分拆在新加坡上市。這個消息未經證實，大家還待公司的正式公布。

但從管理層近年的講法，以及新任主席在年報中的分享，大家都應該看到，領展是一家求發展的公用類公司，正符合我對公用股的要求，所以，我是認同的，但如何做到進取中不忘穩健，這也是很考工夫的。





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