  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/06/2025

7-Eleven美式咖啡只需$7 限時優惠3天，App積分抽TYSON YOSHI演唱會門票

#Tyson Yoshi #演唱會 #Jetso #著數優惠 #7-Eleven #咖啡 #美式咖啡 #Hot Deals
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　每朝飲一杯提神咖啡，是很多香港人的習慣。7-Eleven慶祝7CAFÉ獲2025 IIAC國際咖啡品鑑大賽金獎即推出優惠，美式咖啡每杯只需要$7，優惠限時由即日起至6月13日。買咖啡，更有機會得到Tyson Yoshi演唱會門票。

 

 

　　7-Eleven為了慶祝7CAFÉ的咖啡豆再下一城，獲得被譽爲「咖啡界奧斯卡」的IIAC國際咖啡品鑑大賽，頒發金獎。這個在全球具影響力的品鑑大賽中，與接近5,000款來自世界各地的咖啡豆參賽，專業評審會由咖啡嘅品質、口感及香氣等方面評分，嚴格挑選出得獎咖啡豆。

 

 

　　為了慶祝得獎，7-Eleven在官方社交平台宣布，由即日起至6月13日，一連3日7CAFÉ美式咖啡每杯只售$7，凍、熱飲同價。

 

 

　　與此同時，歎咖啡有機會睇Tyson Yoshi 演唱會，用yuu App以2,800積分兌換7CAFÉ即磨咖啡1杯（冷熱均可，聯乘產品除外），便會自動加入大抽獎，有機會贏取《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN HONG KONG》演唱會門票2張，總值$2,360。參加抽獎機會不設上限，活動至6月20日。

 

詳細參考7-Eleven官方網頁或向店員查詢

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#Tyson Yoshi #演唱會 #Jetso #著數優惠 #7-Eleven #咖啡 #美式咖啡 #Hot Deals
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk