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11/06/2025

午市優惠美食｜譚仔茶餐$19起、米線陣$15自選兩款小食 三哥新推茄湯金菇肥牛米

#著數優惠 #譚仔 #三哥 #美食情報 #美食 #hotDeals #米線陣 #著數 #午餐 #下午茶
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Text: Cuppy Sung Photo: 譚仔三哥米線、譚仔雲南米線、米線陣

　　突然想食米線，但係懶得喺屋企煮，又想食平啲？以下食店優惠啱晒你！譚仔三哥米線推出番茄湯雙牛金菇米線午市套餐，配埋全新升級凍檸茶$53起！而譚仔雲南米線推出多個下午茶套餐，最低$19起！另外米線陣只需加$15，即可享兩款自選小食同一杯凍檸茶，抵呀！

 

譚仔三哥推番茄湯雙牛金菇 $53起

 

　　金菇肥牛兩樣最佳伙伴，缺一不可！依家譚仔三哥推出番茄湯雙牛金菇米線午市套餐，滑牛肉同肥牛打孖上，配上香甜嘅番茄湯底，係咪聽到都垂涎三尺呢？套餐仲幫你配埋全新升級咗嘅凍檸茶，茶底轉做錫蘭紅茶，全部加埋$53！

 

 

升級加配小貼士：

+$6加配雲耳 (麻辣汁/口水汁/意川醋香雲耳)

+$6加配青瓜 (麻辣汁/口水汁)

+$10 加配一人皮蛋

+$18 加配香烤豬頸肉

譚仔三哥米線

 https://www.facebook.com/tamsnoodle

 

譚仔雲南米線下午茶 套餐最低$19起

 

　　啱啱好錯過咗午市時間？不如試下譚仔雲南嘅下午茶套餐啦！多款全新下午茶餐推出，例如咖喱魚蛋魚片頭、烤煎蛋胡椒酥餅、自選兩餸香蒜汁撈麵餐、譚仔炸醬飯餐，總有一款啱你心水！除咗正餐，譚仔雲南仲有9款不同小食可供追加，快啲嚟試下啦！（最多只可加配兩款）

 

 

-    下午茶套餐於下午2時30分至5時供應，每份下午茶包括熱飲一杯

-    不可與其他優惠同時使用

-    飯類食品不適用於部分分店，推廣詳情請參閱店內餐牌

-    圖片只供參考，實物及份量可能有所不同

 譚仔雲南米線

https://www.facebook.com/Jointedheart

 

米線陣推$15加配優惠 任選兩款小食再配凍檸茶

 

　　同樣作為米線家族嘅米線陣，一樣推出超抵優惠！顧客凡惠顧任何米線，加$15就可以享受到兩款自選小食同一杯凍檸茶，快啲嚟享受下盡情加配嘅樂趣啦！

 

 

可自選下列小食兩款

-    麻辣鴨血韭菜 (細)

-    日式溏心蛋（細）

-    醬辣豬肚 (細)

-    爆漿黑糖糍粑 (細)

-    香辣皮蛋 (細)

-    香辣青瓜雲耳 (細) 

米線陣

https://www.facebook.com/MiXianSense

 

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