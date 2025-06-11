第19屆香港藝術發展獎名單：謝君豪首獲「藝術家年獎」 阮兆輝榮獲「終身成就獎」

由香港藝術發展局主辦，「第十九屆香港藝術發展獎」頒獎禮於昨晚（10號）假大會堂隆重舉行，全晚合共頒發九個不同界別的藝術獎項，金馬影帝謝君豪榮獲戲劇界別的「藝術家年獎」，而阮兆輝獲得大會頒發「終身成就獎」。

「藝術家年獎」是香港藝術發展局頒發的年度獎項，表揚在不同藝術界別有傑出表現的藝術工作者，獎項分為九個範疇，包括藝術評論、舞蹈、戲劇、電影、媒體藝術、文學藝術、音樂、視覺藝術和戲曲。謝君豪從代表作《南海十三郎》編劇、亦師亦友的杜國威手上接過本屆戲劇「藝術家年獎」的獎項，他的家人包括媽媽、太太、姊姊、妹妹，聯同好友梁李少霞等均有專程到場見證謝君豪獲獎，他的愛女雖然身在英國讀書未能回港，同樣透過直播第一時間分享爸爸的喜悅！

謝君豪獲獎大感雀躍，而這個獎對他來說十分重要，因為是他在香港首個獎項，所以意義非常重大。他感謝四大恩師的教導與栽培，全靠他們成就了今日的自己：「這個獎對我是一大肯定，但我覺得不是屬於自己的，很多人曾經幫助我，包括台前幕後的工作團隊、一班前輩，以及所有見證我成長的觀眾。我要特別多謝幾位老師，第一位是King Sir鍾景輝博士，如果沒有他，不會有演藝學院，亦不會有我們這批香港土生土長、第一代從他手上訓練出來、擁有大專程度的戲劇工作者。另外要多謝毛Sir毛俊輝，他是我的演技老師，為我打開戲劇大門；還要多謝香港話劇團首任藝術總監楊世彭博士一直照顧，我年輕的時候，破格提升我成為香港話劇團的首席演員，當時可說是一項創舉！最後很多謝杜Sir杜國威老師，他將南海十三郎的角色送給我，令我由九三年開始演出了幾十年。一提起我，大家便聯想起南海十三郎，真的很感激他。」

而「終身成就獎」阮兆輝，是資深粵劇表演藝術家，縱橫戲曲界七十多年，有 「神童輝」、「萬能泰斗」 的美譽。多年來創立多個劇團，積極推廣傳統粵劇 與南音，為傳承不遺餘力，獲獎無容置疑。

得獎名單：

傑出藝術貢獻獎：關錦鵬先生

傑出藝術貢獻獎：廖本懷夫人（毛妹）

藝術家年獎―― 舞蹈：錢秀蓮博士

藝術家年獎―― 戲劇：謝君豪先生

藝術家年獎―― 文學藝術：鄭政恆先生

藝術家年獎―― 文學藝術：鄭政恆先生

藝術家年獎―― 媒體藝術：張瀚謙先生

藝術家年獎―― 視覺藝術：鄭得恩先生

藝術家年獎―― 戲曲：梁兆明先生

藝術新秀獎―― 藝術評論：禤柏衡博士

藝術新秀獎―― 舞蹈：王志昇先生

藝術新秀獎―― 戲劇：王健偉先生

藝術新秀獎―― 電影：王瑞琳女士

藝術新秀獎―― 文學藝術：葉秋弦女士

藝術新秀獎―― 媒體藝術：陳家智先生

藝術新秀獎―― 音樂：陳蒨瑩女士

藝術新秀獎―― 視覺藝術：鄭虹女士

藝術新秀獎―― 戲曲：杜詠心女士

學校藝術教育獎：明愛賽馬會樂仁學校

學校藝術教育獎：香港四邑商工總會陳南昌紀念學校

學校藝術教育獎：培僑書院

學校藝術教育獎：天主教培聖中學

藝術推廣及教育獎：香港中樂團

藝術推廣及教育獎：一桌兩椅慈善基金

藝術推廣及教育獎：誇啦啦藝術集匯

藝術推廣及教育獎：香港演藝學院

藝術推廣及教育獎：大華銀行（香港）

藝術贊助獎：中國銀行（香港）有限公司

藝術贊助獎：捷成漢及捷德瑞

藝術贊助獎：香港上海滙豐銀行有限公司