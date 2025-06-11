  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/06/2025

廚具開倉優惠︱Le Creuset網上最低3折起 最平$84，海港城Tefal家電及廚具2折起

#Shopping #海港城 #家電 #廚具 #LE CREUSET #Tefal #著數優惠 #hotDeals #開倉 #尖沙咀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: onthelist IG及網頁、海港城展銷集 IG

　　廚具開倉幾時都咁吸引，今次仲係港人最愛的Le Creuset，onthelist網上購物平台進行Le Creuset大減價優惠低至3折，包括受歡迎的橢圓形琺瑯鑄鐵鍋、花形鍋具、心形以及各式各類的陶瓷碗碟廚具，購買三件指定商品更可額外享九折優惠！除此之外，海港城展銷集馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉限定6天， Tefal家電及廚具特賣低至二折，陳列電器包三個月保修，即睇抵買推介！

 

　　各位廚具迷有好消息，Le Creuset  即日至7 月8日正於onthelist網上購物平台進行開倉大減價低至三折，最平84蚊有交易，是次開倉包括Le Creuset各種陶器碗碟器皿、鐵鑄鍋具、強化不沾製品、葡萄酒配件、寵物用陶器器皿等。現購買 3 件或以上產品額外 10% 折扣 ，購買5 件或以上指定商品額外 15 折。今次開倉產品於網上發售大家不用辛苦托貨歸家，安在家中即可選購，購物滿$500即可免費送貨。請注意，送貨時間將比平常更長。送貨週期為4 至 14 個工作天。都係個句啦，產品數量有限，售完即止！

Le Creuset  網上開倉大減價

 

日期︰即日至7 8

 

https://www.onthelist.com/HK/en

 

 

https://www.onthelist.com/HK/en

 

 

Le Creuset  20cm 深圓碟五件裝  $990 （原價 $1980）

 

五折！Le Creuset  20cm 花形碟 1,240 原價$ 2,480

 

Le Creuset圓形煎鍋烤架30cm$1,428  原價$ 2,380

 

三折！Le Creuset魚形碟 $162 原價$ 540

 

三折！Le Creuset魚形碟 $ 84 原價$ 280

 

三折！Le Creuset 14cm 醬汁煮鍋$370  原價$740

 

三折！Le Creuset 100ml貝殼形小碟 $84  原價$ 280

 

五折！Le Creuset 350ml咖啡杯 $160  原價$ 320

 

五折！Le Creuset 350ml咖啡杯 四件裝$600  原價$ 1200

 

五折！Le Creuset 南瓜形碟 $270  原價$ 540

 

五折！Le Creuset 圓形琺瑯鑄鐵鍋可入烤箱 24 cm $1840 原價$  3,680

 

六折！Le Creuset 方形琺瑯鑄鐵鍋可入烤箱 24 cm $2488 原價$ 4,080

 

Le Creuset 15cm 五件裝多用途碗$790原價$ 1,580

 

五折！Le Creuset 寵物用器皿$230原價$ 460

 

五折！Le Creuset 開瓶器$690原價$ 1,380

 

 

 

 

Tefal家電、廚具低至二折

 

　　海港城展銷集即日至6 月16日舉行馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉，場內馬拉松精選貨品一口價優惠（黃牌仔），精選貨品（紅牌仔）買2件九折｜買3件七五折，不過我已經 target同場低至二折的Tefal家電、廚具，如迷你飯煲$150、烤焗爐$600，陳列電器包三個月保修。同場更有WMF廚具低至2折，深煎鍋連玻璃蓋 $370，原價$1699

 

電燙斗$150

 

攪拌機$300

 

迷你飯煲$150

 

烤焗爐$600

 

飯煲$300

 

中式炒鍋 $490

 

1.7升電熱水壺 $190

 

焗爐$290

 

同場更有WMF廚具低至2折，深煎鍋連玻璃蓋 $370，原價$1699

 

WMF高身湯鍋連蓋 $400，原價$1639

 

風筒$150

 

攪拌機$150

 

馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉

日期: 2025年6月11-16日 

時間: 11:00am - 9:00pm ; 6月16日11:00am - 7:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口) 

https://www.facebook.com/Harbourcitybazaar 

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

我要回應
更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Shopping #海港城 #家電 #廚具 #LE CREUSET #Tefal #著數優惠 #hotDeals #開倉 #尖沙咀
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk