廚具開倉優惠︱Le Creuset網上最低3折起 最平$84，海港城Tefal家電及廚具2折起

廚具開倉幾時都咁吸引，今次仲係港人最愛的Le Creuset，onthelist網上購物平台進行Le Creuset大減價優惠低至3折，包括受歡迎的橢圓形琺瑯鑄鐵鍋、花形鍋具、心形以及各式各類的陶瓷碗碟廚具，購買三件指定商品更可額外享九折優惠！除此之外，海港城展銷集馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉限定6天， Tefal家電及廚具特賣低至二折，陳列電器包三個月保修，即睇抵買推介！

各位廚具迷有好消息，Le Creuset 即日至7 月8日正於onthelist網上購物平台進行開倉大減價低至三折，最平84蚊有交易，是次開倉包括Le Creuset各種陶器碗碟器皿、鐵鑄鍋具、強化不沾製品、葡萄酒配件、寵物用陶器器皿等。現購買 3 件或以上產品額外 10% 折扣 ，購買5 件或以上指定商品額外 15 折。今次開倉產品於網上發售大家不用辛苦托貨歸家，安在家中即可選購，購物滿$500即可免費送貨。請注意，送貨時間將比平常更長。送貨週期為4 至 14 個工作天。都係個句啦，產品數量有限，售完即止！

Le Creuset 網上開倉大減價

日期︰即日至7 月8日

https://www.onthelist.com/HK/en

https://www.onthelist.com/HK/en

Le Creuset 20cm 深圓碟五件裝 $990 （原價 $1980）

五折！Le Creuset 20cm 花形碟 1,240 原價$ 2,480

Le Creuset圓形煎鍋烤架30cm$1,428 原價$ 2,380

三折！Le Creuset魚形碟 $162 原價$ 540

三折！Le Creuset魚形碟 $ 84 原價$ 280

三折！Le Creuset 14cm 醬汁煮鍋$370 原價$740

三折！Le Creuset 100ml貝殼形小碟 $84 原價$ 280

五折！Le Creuset 350ml咖啡杯 $160 原價$ 320

五折！Le Creuset 350ml咖啡杯 四件裝$600 原價$ 1200

五折！Le Creuset 南瓜形碟 $270 原價$ 540

五折！Le Creuset 圓形琺瑯鑄鐵鍋可入烤箱 24 cm $1840 原價$ 3,680

六折！Le Creuset 方形琺瑯鑄鐵鍋可入烤箱 24 cm $2488 原價$ 4,080

Le Creuset 15cm 五件裝多用途碗$790原價$ 1,580

五折！Le Creuset 寵物用器皿$230原價$ 460

五折！Le Creuset 開瓶器$690原價$ 1,380

Tefal家電、廚具低至二折

海港城展銷集即日至6 月16日舉行馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉，場內馬拉松精選貨品一口價優惠（黃牌仔），精選貨品（紅牌仔）買2件九折｜買3件七五折，不過我已經 target同場低至二折的Tefal家電、廚具，如迷你飯煲$150、烤焗爐$600，陳列電器包三個月保修。同場更有WMF廚具低至2折，深煎鍋連玻璃蓋 $370，原價$1699

電燙斗$150

攪拌機$300

迷你飯煲$150

烤焗爐$600

飯煲$300

中式炒鍋 $490

1.7升電熱水壺 $190

焗爐$290

同場更有WMF廚具低至2折，深煎鍋連玻璃蓋 $370，原價$1699

WMF高身湯鍋連蓋 $400，原價$1639

風筒$150

攪拌機$150

馬拉松便服及運動名牌X Tefal開倉

日期: 2025年6月11-16日

時間: 11:00am - 9:00pm ; 6月16日11:00am - 7:00pm

地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

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