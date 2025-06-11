  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

11/06/2025

聯邦軍「解放」加州，特朗普加速內戰

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #特朗普 #加州 #赫格塞斯 #國民警衛軍 #紐森 #美國內戰
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　不久前，美國防長赫格塞斯在獅城香格里拉安全對話上，矢言美軍將力抗「中國威脅」，聽得會場內外的對華鷹派們熱血沸騰，疾呼美軍要來了。待得赫格塞斯返回美國，他果然動起手來，但不是劍指西太平洋，而是把國民警衛軍和海軍陸戰隊調到了加州，執行「解放洛杉磯」的任務。

 

　　美軍尚未在西太平洋「亮劍」，反而先淪為了美國國內政治鬥爭的工具，已經對國際社會發出了足夠響亮的警號——盲信特朗普政府對西太平洋地區的軍事豪言，可能導致自身的嚴重誤判，甚至是一失足成千古恨。

 

特朗普自導自演出兵加州

 

　　赫格塞斯對加州的調兵遣將，同時也說明了迫在眉睫的美國內亂危機——整個行動根本就是特朗普的自導自演——他主動發起了對加州的大規模反非法移民行動，在引發當地示威浪潮之後，又迅速定性事件是叛亂，並繞過民主黨州政府，啟動向國內派兵的程序。

 

特朗普向加州派兵之際，向美軍發表講話。（美聯社）

 

　　特朗普周日（8日）簽署法令，授權赫格塞斯調動任何常規武裝力量來平亂。作為「讓美國再次偉大」(MAGA)運動的最忠誠追隨者，赫格塞斯毫不猶疑地執行了特朗普的指令。他們的第一個動作，就是奪下加州政府對該州國民警衛軍的調度權。

 

　　美軍北方司令部接管加州國民軍後，立即調派2000多名士兵前往洛杉磯。當加州州長紐森決定採取法律行動，試圖阻止聯邦政府動用國民軍時，赫格塞斯升級了武力部署，決定加派700名海軍陸戰隊到加州，保護聯邦設施。

 

　　從特朗普的上述舉動來看，出兵「平亂」與其說是針對民間騷亂，倒更像是針對民主黨州政府，尤其是州長紐森。特朗普不僅奪下加州兵權，更公開揚言要拘捕紐森，暗示後者違抗聯邦命令。

 

國民軍捲入兩黨政爭

 

　　特朗普和赫格塞斯的強硬行動進一步激化了美國社會的政治對立。當MAGA支持者歡呼勝利時，民主黨支持者則質疑特朗普故意令緊張局勢升級，藉機收緊他對軍權的控制，為下一步鞏固個人權力鋪路。

 

加州州長紐森矢言絕不屈服（互聯網）

  

　　令民主黨支持者最為擔憂的未來圖景是，特朗普最終會徹底改變美國政治制度，透過強制手段清除異己，剝奪公眾自由。但客觀而言，特朗普出兵民主黨大本營加州，也是共和、民主兩黨激烈黨爭的結果，而國民軍也不是首次動用到兩黨的政治鬥爭中。

 

　　早在2020年的總統選舉風波中，由於特朗普拒絕承認敗選，而引發了次年1月6日的國會山莊暴亂。事發當天，由民主黨控制的華盛頓特區及周邊維珍尼亞州相繼宣布宵禁，在沒有得到特朗普授權下，向首都派遣國民軍平亂。

 

　　特朗普當時仍是總統，民主黨州長不僅率先繞過他向首都派兵，時任民主黨籍眾院議長佩洛西，亦和時任參謀長聯席會議主席米利協商，以總統「精神失常」為由，奪下特朗普的三軍統帥權，包括動用核武的權力。而此時特朗普被各大社交媒體封號，形同被軟禁在白宮。

 

　　特朗普支持者因此認定，民主黨人當時聯同深層政府發動了一場政變，最終迫使他下台。而就在去年總統選舉年，輪到以德州為首的共和黨州大舉出動國民軍，抵制拜登總統的邊境政策。可見，由民主黨州國民軍進駐首都，到共和黨州國民軍邊境抗命，到當前特朗普重返白宮後出兵加州，聯邦政府與州政府間的「軍事對峙」有成為常態，甚至不斷升級的危險。

 

洛杉磯一名示威者被捕（美聯社）

 

紐森成特朗普眼中釘

 

　　就最近事態發展而言，加州州長紐森和特朗普的鬥法，成了後者對該州發難的導火線。紐森為首的民主黨人對白宮發起關稅司法戰，阻撓了特朗普政府的關稅談判進程。特朗普同時認為，加州政府沒有切實按照聯邦政府的指令，加緊拘捕和驅逐非法移民。

 

　　特朗普在關稅和貿易等領域的種種激進政策，導致民間不滿情緒上升，而「帶頭造反」的紐森成了民主黨未來問鼎白宮的明星人選。加州與白宮的對決，成了2026年國會中期選舉，和2028年總統選舉的前哨戰。紐森自然被特朗普視為眼中釘，甚至公然威脅要拘捕他。

 

　　由關稅戰到當前的聯邦政府出兵加州事件，紐森都選擇了走司法訴訟程序，避免被特朗普扣上「抗命」的帽子。但特朗普如果繼續升級及擴大在加州的軍事行動，甚至爆發流血衝突的話，則聯邦與州政府間的矛盾就會走向升級與失控。

 

　　美國的政治分析員過去普遍相信，所謂的「美國內戰」不會以槍林彈雨的形式爆發，而更可能是以個別州政府抵制聯邦政府命令，而引發憲制危機，並一步步滑向衝突。但是，隨著特朗普無視加州政府反對，而強行派兵進駐洛杉磯，發生流血事件的機率大幅提高。

 

紐森呼籲民眾和平抗議（美聯社）

   

　　周二（10日）晚，紐森發表了事發以來最重要的電視講話，他眼泛淚光說：「民主就在我們眼前遭受攻擊。我們擔心的時刻已經到來。」並警告：「加州可能是第一個，但不是最後一個，下一步就會輪到其他的州。」紐森提醒公眾和平示威，但同時矢言「加州絕不屈服」。特朗普不惜動用軍事手段來打擊政敵，已經點燃了加州的怒火，加速令「美國內戰」成真。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

我要回應
更多政經范局文章

你可能感興趣

#大國博弈 #政經范局 #國際評論 #特朗普 #加州 #赫格塞斯 #國民警衛軍 #紐森 #美國內戰
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

關稅戰 | 關稅現惡果，惠譽將全球主權評級展望下調為「惡化」

11/06/2025 09:38

關稅戰

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk