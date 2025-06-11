昂坪360 全新打卡位︰5.5米高奇妙夢想城堡及Duffy與好友裝置，香港迪士尼樂園20周年主題纜車大公開

上一次介紹咗香港迪士尼樂園20周年主題水晶纜車將於6月中昂坪360登場，買套票送紀念纜車票，當然搭得主題纜車來到昂坪市集點會咁簡單，6月21日起至8月31日「香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360」更有米奇與好友和Duffy與好友的20周年主題裝置打卡位，Fans不可錯過！

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香港迪士尼樂園20周年主題水晶纜車︰6月中昂坪360登場，買套票送紀念纜車票

昂坪市集圓形廣場內米奇與好友20周年主題裝置，米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛和布魯托，均以全新20周年限定服飾，於約5.5米高的奇妙夢想城堡裝置前矚目登場，每一個細節都令你感受到濃濃的派對氣氛！

昂坪市集涼亭前特設的Duffy與好友20周年主題裝置，是以香港迪士尼全新巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」中的Duffy與好友森林主題花車為設計藍本。在炎炎夏日下，換上巡遊限定服飾的Duffy、ShellieMay、CookieAnn與LinaBell於草地上和果樹下遊玩。

昂坪360首度把11架昂坪360水晶纜車變身香港迪士尼20周年主題纜車

香港迪士尼20周年主題纜車大公開

最近，昂坪360更公開首度把11架昂坪360水晶纜車變身香港迪士尼20周年主題纜車的真身！纜車的設計構思來自香港迪士尼樂園開幕以來最大型的全新巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，每架水晶纜車分別以不同迪士尼朋友為主題，包括米奇與好友、Duffy與好友、迪士尼公主、以及來自《優獸大都會》、《大英雄聯盟》、《反斗奇兵》、《怪獸公司》、《熊抱青春記》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》及《奇幻魔法屋》的迪士尼朋友！

大家於水晶車廂內與三眼仔及奇妙夢想城堡裝飾前打卡！

香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票

昂坪360特別推出限定香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票，賓客以普通來回水晶車廂門票的價錢，便可享專屬通道，優先乘搭來回香港迪士尼20周年主題纜車，同時更可享有香港迪士尼20周年纜車紀念門票。

香港迪士尼樂園20周年預熱派對@昂坪360

日期︰6月21日起至8月31日

地點︰昂坪市集

香港迪士尼20周年主題水晶纜車套票

預售期：2025年6月3日至8月31日

使用期：2025年6月21日至8月31日

費用︰香港居民成人$350、小童$215、長者$235；非香港居民成人$365、小童$220

購票連結: https://www.np360.com.hk/tc/tickets-promotions/promotions/disney-themed-cable-car