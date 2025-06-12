今年港股市場會有不少新股上市(IPO)，如欲買新股，怎買好？其中一個方法是找相同的或類似的、已上市的股作個比較。

但如是完全新進行業的股，沒有舊股可作對比，又怎好？要另闢蹊徑了。一如昨（11日）文言，今天（12日）續談新股Metalight(02605)（元光科技）。

好股，必然會被有實力的投資者追捧，故第一個揀新股法是看他們已被那些投資大佬買起了。某股，如被巴菲特入股，那麼該股如使你蝕了，也是值得的，因為跟巴菲特一齊蝕，都蝕得有價值嘛！

Metalight的主要股東見表一。

為甚麼是先看主要股東組成，而不是先看其業務？新股的新業務，豈是我等一輩小股民能容易去理解的，但主要股東應有較多資訊或內幕消息，一定較我們更了解，只要有信譽的大股東也落疊了，我們只要做好跟領袖走的小羊兒便是。新股中做小羊兒，無甚不妥，因為新股都是經審批了OK，才可上市，上市初期，不會變質，只是上市年代久遠了，才會有變壞可能，那時做小羊兒便危險了。

審查完有哪些大股東後，當然仍要知有關新股是做甚麼業務（表二）：

集團主要透過合約安排在中國從事營運名為「車來了」的移動應用程序及微信小程序。集團通過與交通機構簽訂許可協議，以獲得實時GPS數據及歷史線路信息，運用大數據分析提供實時、準確的公交車到達信息。集團為用戶免費提供「車來了」，並透過將廣告庫存出售予程序化廣告平台及品牌廣告主，以產生收入。「車來了」的移動廣告服務包括以文字或圖像顯示的開屏廣告、信息流廣告、插屏廣告、橫幅廣告及主頁圖標。

集團亦向交通機構（如地方交通主管部門及公交公司）提供數據分析產品及服務，包括以訂閱模式運作的公共交通分析平台，以及定制公交線網優化服務。

商業上的業務有多樣性，要細分，將是本百科全書，筆者只分之為兩大類：1. 重資產，2. 輕資產。

重資產者即是要花大本於機器、土地等等上，由於要用重本，因此毛利率一般不高，影響之下，是七除八扣後的純利也不易高。

輕資產多受追捧

輕資產者即是不用花大本於機器、土地等等上，而是可能用重本於軟件、人才上。

今時投資者都善輕資產者，如騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)，重資產者如中聯重工(01157)、比亞迪(01211)等，主要是看輕資產的毛利率高，日後一旦控制好支出，利潤就會爆升。Metalight是輕資產類股。

再跟著便是要看集資所得是作甚麼用途，如集資大部分是用作還債的，就你要了。如集資是要來發展用的，才是我要的。

Metalight集資大部分是要來擴展業務的（表三），故可以。

Metalight上市首日跌去三成，對未有貨的投資者言，是好事，因為今時入市，是較認購新股者，可買平三成。以Metalight昨日15分鐘圖所示，似已見了初步底，可考慮吸納，但到7元附近應先套利，因為該位有批昨日的撈底蟹，9元區更有大把認購蟹，要衝破9元後才可有料到。

用大數據去優化交通網絡應用，是大勢所趨，除非受類似競爭者的極度挑戰，不然此類新業務，有一定錢途的。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）