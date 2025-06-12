七一著數優惠︱7 月1日康文署場地免費開放，6 月14至20日抽籤申請及預訂詳情

為慶祝香港特別行政區成立二十八周年，康文署將於七月一日舉辦「香港特別行政區成立二十八周年 - 免費使用康樂設施」，多項收費康樂設施供巿民免費使用，大家可以6月14至20日透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，有機會免費Book場打波，即睇申請方法及詳情。

Read More

七一著數優惠︱康文署場地免費、濕地公園與M+博物館免費參觀、海洋公園二人同行八折優惠

七一著數優惠︱連續三天免費電車、港鐵送71,000份電子單程票及渡輪免費乘搭活動

今年透過「SmartPLAY康體通」進行抽籤，大家記得set定日子提醒於6月14至20日透過「SmartPLAY康體通」以個人方式提交抽籤申請，留意每份申請最多可包括三個選項，如果想修改已提交申請選項，可於6月20日晚上11點59分截止前更改，6月23日會公布電腦抽籤分配結果。成功中籤用戶會收到SmartPLAY系統通知中籤段節。

未獲上述抽籤安排分派免費段節或沒有提交抽籤申請的市民，6月25日可以可以透過SmartPLAY系統「先到先得」方式預訂剩餘免費段節。注意！每人可獲分派最多一節免費嘅康樂設施。

接受免費預訂嘅康樂設施包括：

• 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場 壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室同單車賽道

• 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、射箭場、高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場同天然草地球場）

• 公眾游泳池：不需要預約，於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止（不包括灣仔游泳池及九龍仔游泳池）

• 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心嘅康樂獨木舟、水上單車、舢舨同彩艇只供營友免費使用，預訂健身室、單車賽道、運動攀登牆、射箭場以及水上活動中心艇隻，須持有相關資歷證明，詳情https://www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/conditions.html）

香港特別行政區成立二十八周年 - 免費使用康樂設施

https://www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html