林保怡、陳法蓉《刑偵12》演技獲讚「神同步」 陳法蓉五招保養秘訣防止膠臉

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉、陳自瑤、吳業坤、高鈞賢、張松枝等人演出的劇集《刑偵 12》，林保怡飾演的丁洛風，有人格解離，陳法蓉飾演的丁少芸是他其中一個分離出來的人格。觀眾大讚他們的演技「神同步」，現實生活中，二人也很重視保養，同樣健康同步。

林保怡和陳法蓉已經久未在無線劇集中亮相，今次雙雙有份拍攝《刑偵12》。劇集中，林保怡「身體內潛藏著一群人」，分別是丁少芸（陳法蓉飾）、郝烔（陳嘉輝飾）、丁少婷（陳若思 飾）、林昱水（張松枝飾）、白仲豪（陳少邦飾）、夏軻（姚宏遠飾）、丁洛偉（林 偉飾），以及一名尚未揭曉的隱藏人格。

日前播出一集，林保怡先後分飾了丁少芸、林昱水、丁洛偉、丁少婷等不同人格，當中無論是丁少芸的自信、嬌俏、嫵媚；或是林昱水的喪心病狂，林保怡高度還原，與陳法蓉「神同步」跟心理醫生楊芷菲（傅嘉莉飾）會面一幕，成為了劇集經典名場面之一。

另一幕講到丁洛風遭丁少芸「佔領」時，在警局遇到刑凱要扮作是丁洛風一幕，二人的演技被讚超班，林保怡能完全跟到陳法蓉的神髓。二人合拍度非常高，除了林保怡本身演技超班外，他還下了不少苦功，不用埋位拍攝時，會在片場留意其他演員的做戲，盡量模仿。

現實生活中，林保怡和陳法蓉在保養方面也是「神同步」，明年便「登六」的林保怡，身型和外貌一直能夠保持，因他完全停不下來，每天不用工作的時候，也會堅持做帶氧運動：「我每天都會做運動，慢跑、快跑、踩單車，好多運動都會做。」

比林保怡細一歲的陳法蓉，參加香港小姐競選出身，到現時她的容貌也夠自然，她坦言不能阻止臉上沒有歲月痕跡：「所有嘢自然就好喇，有啲人會覺得某啲藝人變咗、塑膠咗，唔想呢啲嘢發生喺自己身上。」

就算採取自然老去，陳法蓉也會做足皮膚保養，她最著重防曬，出街當天就算沒有猛烈陽光，亦堅持塗防曬，因為紫外線會影響肌膚狀態。即使曬太陽也盡量選在晨早或黃昏時間，減低紫外線對皮膚傷害。避開長時間曝露在陽光下，減低皮膚出現皺紋、斑點、黑色素增多等風險。同時減少化妝也是她其中一個護膚秘訣，可以使皮膚有時間休息。另外，她會使用天然的護膚品，減少對皮膚的刺激；同時做運動排汗，增加新陳代謝，就是這5項堅持，使她皮膚依然白滑。